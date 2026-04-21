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    Estos son los autos de nuevas energías más vendidos en Chile

    Durante marzo hubo un alza considerable en la venta de vehículos de baja y cero emisiones en el país.

     
    Ventas de autos eléctricos siguen acelerándose y alcanzan nuevo récord

    La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que las ventas de vehículos de vehículos cero y bajas emisiones acumulan 11.910 unidades comercializadas, un 94% más en comparación a la misma fecha del año pasado.

    Con estas cifras, la participación de mercado de las nuevas energías superó el 15%, llegando a 15,9%, la más alta de la historia.

    En el país, son los vehículos electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) los que lideran las ventas de este segmento, con el 71%, mientras que los electrificados enchufables (100% eléctricos e híbridos enchufables) tienen casi un 29%.

    En detalle, los híbridos convencionales completaron 3.665 unidades, microhíbridos alcanzaron las 4.833, los eléctricos sumaron 1.802 y los híbridos enchufables, 1.610.

    Aquí les mostramos el listado de los vehículos de nuevas energías más vendidos en el país durante los primeros tres meses del año.

    Top 5 microhíbridos (MHEV)

    • Suzuki Fronx: 1.370
    • Suzuki Swift: 1.024
    • Peugeot Nuevo 2008: 471
    • Peugeot 3008: 312
    • Suzuki Dzire: 225

    Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

    • Toyota Corolla Cross: 694
    • Toyota Yaris Cross: 685
    • Ford Territory: 373
    • Hyundai Kona: 317
    • Hyundai Tucson: 228

    Top 5 100 eléctricos (BEV)

    • Tesla Model Y: 291
    • Tesla Model 3: 246
    • Volvo EX30: 155
    • JAC Ignite 30X: 101
    • BYD Yuan Plus: 95

    Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

    • BYD Song Plus: 216
    • Changan CS55 Plus IDD: 201
    • BYD Shark: 121
    • Riddara RD6 PHEV: 110
    • Jaecoo 7: 87
    Más sobre:NoticiasANACIndustria AutomotrizVehículos eléctricosVehículos híbridosElectromovilidad

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