Estos son los autos de nuevas energías más vendidos en Chile

La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que las ventas de vehículos de vehículos cero y bajas emisiones acumulan 11.910 unidades comercializadas, un 94% más en comparación a la misma fecha del año pasado.

Con estas cifras, la participación de mercado de las nuevas energías superó el 15%, llegando a 15,9%, la más alta de la historia.

En el país, son los vehículos electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) los que lideran las ventas de este segmento, con el 71%, mientras que los electrificados enchufables (100% eléctricos e híbridos enchufables) tienen casi un 29%.

En detalle, los híbridos convencionales completaron 3.665 unidades, microhíbridos alcanzaron las 4.833, los eléctricos sumaron 1.802 y los híbridos enchufables, 1.610.

Aquí les mostramos el listado de los vehículos de nuevas energías más vendidos en el país durante los primeros tres meses del año.

Top 5 microhíbridos (MHEV)

Suzuki Fronx: 1.370

Suzuki Swift: 1.024

Peugeot Nuevo 2008: 471

Peugeot 3008: 312

Suzuki Dzire: 225

Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 694

Toyota Yaris Cross: 685

Ford Territory: 373

Hyundai Kona: 317

Hyundai Tucson: 228

Top 5 100 eléctricos (BEV)

Tesla Model Y: 291

Tesla Model 3: 246

Volvo EX30: 155

JAC Ignite 30X: 101

BYD Yuan Plus: 95

Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)