Estos son los autos de nuevas energías más vendidos en Chile
Durante marzo hubo un alza considerable en la venta de vehículos de baja y cero emisiones en el país.
La Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) informó que las ventas de vehículos de vehículos cero y bajas emisiones acumulan 11.910 unidades comercializadas, un 94% más en comparación a la misma fecha del año pasado.
Con estas cifras, la participación de mercado de las nuevas energías superó el 15%, llegando a 15,9%, la más alta de la historia.
En el país, son los vehículos electrificados no enchufables (microhíbridos e híbridos convencionales) los que lideran las ventas de este segmento, con el 71%, mientras que los electrificados enchufables (100% eléctricos e híbridos enchufables) tienen casi un 29%.
En detalle, los híbridos convencionales completaron 3.665 unidades, microhíbridos alcanzaron las 4.833, los eléctricos sumaron 1.802 y los híbridos enchufables, 1.610.
Aquí les mostramos el listado de los vehículos de nuevas energías más vendidos en el país durante los primeros tres meses del año.
Top 5 microhíbridos (MHEV)
- Suzuki Fronx: 1.370
- Suzuki Swift: 1.024
- Peugeot Nuevo 2008: 471
- Peugeot 3008: 312
- Suzuki Dzire: 225
Top 5 híbridos convencionales (HEV+EREV)
- Toyota Corolla Cross: 694
- Toyota Yaris Cross: 685
- Ford Territory: 373
- Hyundai Kona: 317
- Hyundai Tucson: 228
Top 5 100 eléctricos (BEV)
- Tesla Model Y: 291
- Tesla Model 3: 246
- Volvo EX30: 155
- JAC Ignite 30X: 101
- BYD Yuan Plus: 95
Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)
- BYD Song Plus: 216
- Changan CS55 Plus IDD: 201
- BYD Shark: 121
- Riddara RD6 PHEV: 110
- Jaecoo 7: 87
Lo Último
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.