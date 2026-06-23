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    Ferrari anticipa otra gran sorpresa para julio

    La marca italiana prepara un importante lanzamiento para el próximo 4 de julio. Los rumores apuntan al 12Cilindri con caja manual.

     

    La expectativa crece en torno a uno de los anuncios más importantes del año para la industria de los deportivos de lujo. Un mensaje entregado por el director ejecutivo de Ferrari, Benedetto Vigna, confirmó que la firma de Maranello revelará un nuevo modelo a comienzos de julio, aunque manteniendo en secreto los detalles técnicos y comerciales de la propuesta.

    Durante una conferencia realizada en Las Vegas, el ejecutivo adelantó que el próximo vehículo representará una combinación entre la herencia histórica de la marca y su visión de futuro. La fecha escogida para el debut sería el 4 de julio, coincidiendo con el fin de semana del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno en Silverstone.

    Si bien Ferrari no ha revelado información oficial sobre el modelo, las declaraciones de Vigna permiten anticipar una propuesta alineada con la estrategia tecnológica que la compañía ha desarrollado en los últimos años. El fabricante mantiene abierta la oferta de motores de combustión, sistemas híbridos y futuros vehículos eléctricos, dejando que sean los clientes quienes definan sus preferencias.

    Precisamente esa filosofía de libertad de elección alimenta las especulaciones sobre el próximo lanzamiento. Diversos rumores apuntan a una posible evolución del Ferrari 12Cilindri, el gran turismo equipado con motor V12 atmosférico, considerado uno de los últimos exponentes de una configuración mecánica cada vez más escasa en la industria.

    Las versiones no oficiales sugieren que el nuevo modelo podría incorporar una innovadora transmisión que recree la experiencia de una caja manual tradicional mediante controles electrónicos avanzados. El sistema permitiría simular un esquema en H y ofrecer sensaciones de conducción más analógicas, pero conservando las ventajas de una transmisión moderna.

    De concretarse, la propuesta encajaría perfectamente con el mensaje transmitido por Ferrari: rescatar elementos del pasado sin renunciar a la innovación tecnológica. Un enfoque que también refleja la transformación que vive la marca, especialmente tras la presentación de su primer vehículo totalmente eléctrico y la expansión de su oferta hacia nuevas configuraciones de producto.

    Más sobre:NoticiasFerrari12CilindriVehículos deportivosGran Turismo

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