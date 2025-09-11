Ferrari por partida doble: el 849 Testarossa también llega en versión Spider

Junto a la presentación del Ferrari 849 Testarossa, la marca italiana anunció también la versión Spider del superdeportivo híbrido enchufable, que sobresale por su potencia de 1.050 Hp.

El descapotable toma el relevo del SF90 Spider en la gama del Cavallino Rampante y anuncia que su techo retráctil se despliega o repliega en 14 segundos, incluso en movimiento hasta los 45 km/h.

El alma del 849 Testarossa Spider reside en su motor endotérmico V8 biturbo, que puede entregar 830 Hp de potencia máxima, que gracias al aporte de los propulsores eléctricos, uno trasero y dos delanteros, consigue 220 Hp adicionales para alcanzar los 1.050 Hp que representan un récord para Ferrari. Está asociado a una caja de cambios F1 de doble embrague y ocho velocidades.

Puede acelerar de 0 a 100 km/h en 2,3 segundos, de 0 a 200 km/h en 6,5 y demora 28,5 metros en frenar de 100 a 0 km/h.

El 849 Testarossa Spider incorpora una serie de tecnologías para apoyar al conductor, como elel sistema brake-by-wire, el innovador sistema de estimación FIVE y el controlador ABS Evo, que optimiza la precisión y la repetibilidad de la frenada.

Inspirado en los prototipos deportivos de la casa de Maranello de los años 70, su diseño combina líneas tensas y cartesianas que dan forma a una silueta única y atemporal. El habitáculo incorpora una vela central con puerta integrada inspirada en el F80.

En modo eDrive, el 849 Testarossa Spider puede recorrer hasta 25 km en modo eléctrico, gracias a una batería de iones de litio de 7,45 kWh.

En cuanto al sonido, la nueva estrategia heredada del SF90 XX Spider amplifica la emoción sonora en cada subida de marcha durante su manejo deportivo, efecto que se logra mediante una nueva calibración del motor que actúa en sincronía con la lógica de control del cambio.