Fin a 27 años de historia: se acaba la producción del Ford Focus

Se cierra un capítulo emblemático en la historia de la industria automotriz: Ford ha detenido oficialmente la producción del Focus tras 27 años de constante presencia en el mercado. El último ejemplar salió de la línea de montaje el 15 de noviembre de 2025, en la planta de Saarlouis, Alemania, según fuentes citadas por diversos medios especializados.

Este adiós había sido anticipado por la marca desde 2022, cuando anunció que pondría fin al hatchback para enfocar sus esfuerzos en una flota europea cada vez más eléctrica. En lugar del Focus, Ford apuesta por dos nuevos SUV eléctricos: el Explorer y el Capri, basados en la arquitectura MEB del Grupo Volkswagen.

Con la despedida del Focus también se plantea un futuro incierto para la fábrica de Saarlouis, que no tiene actualmente un nuevo modelo en desarrollo. En paralelo, Ford prepara un nuevo crossover de tamaño medio que llegará en 2027, disponible en versiones híbridas y eléctricas, para cubrir el vacío dejado por el compacto europeo.

Desde su llegada en 1998, el Focus fue construido sobre plataformas que marcaron un salto de calidad para Ford: su estilo “New Edge” y su suspensión ágil lo convirtieron rápidamente en un referente en conducción y diseño. A lo largo de sus cuatro generaciones, lanzó variantes deportivas como el ST y el RS, y acumuló múltiples premios, todo mientras se convertía en uno de los más vendidos del segmento C.

Su retirada representa un cambio en la estrategia de Ford. Con la desaparición también de otros modelos como el Fiesta, ahora se está transformando en una marca dominada por SUVs y vehículos eléctricos, dejando atrás los compactos tradicionales.