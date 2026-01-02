SUSCRÍBETE POR $1100
    Golf GTI: 50 años de historia que marcaron al deportivo compacto

    Volkswagen celebra el medio siglo de uno de sus modelos más emblemáticos con una versión que será la más potente de su historia.

     

    Volkswagen prepara una celebración para festejar el medio siglo de uno de los deportivos compactos con mayor presencia en el mercado global: el Golf GTI.

    Desde su debut en 1976, este modelo ayudó a consolidar un segmento y propuso una idea de deportividad accesible, apta para el uso diario y con una identidad definida.

    Con más de 2,5 millones de unidades producidas desde entonces, se trata de un vehículo que ha sabido mantener su vigencia entre distintas generaciones de conductores.

    El primer Golf GTI nació como un experimento. Pensado inicialmente en solo cinco mil unidades, sin embargo, terminó vendiendo 10 veces más en su primer año.

    Su motor de 110 Hp, detalles como el marco rojo de la parrilla, los pasos de rueda ensanchados y la perilla de cambios tipo pelota de golf marcaron una estética que se volvió icónica.

    Pero fue su rendimiento el que sorprendió: aceleraba de 0 a 100 km/h en nueve segundos y alcanzaba 182 km/h, cifras que en su época superaban a deportivos mucho más caros. Con un precio accesible, la prensa de ese entonces, habló de una “democratización” del auto deportivo.

    En estas cinco décadas, el GTI ha mantenido un carácter reconocible. Dirección precisa, tracción delantera afinada, chasis equilibrado y un diseño funcional siguen siendo parte de su sello. Esa evolución constante llega a un punto clave en 2026 con el Golf GTI Edition 50, el más potente de producción hasta ahora, con 325 Hp.

    El modelo ya se puede encargar en algunos mercados europeos y sus primeras entregas están previstas para el próximo año.

    El aniversario también incluye proyecciones futuras. Volkswagen incorporará por primera vez la sigla GTI a un modelo eléctrico con el ID. Polo GTI, cuyo debut está previsto para 2026 y que contará con 226 Hp, ampliando la oferta GTI hacia la electromovilidad.

    Las celebraciones tendrán un fuerte acento histórico en Europa. El Golf GTI será protagonista en eventos clásicos como Rétromobile, en París, entre el 28 de enero y el 1 de febrero, y el Bremen Classic Motorshow, del 30 de enero al 2 de febrero.

