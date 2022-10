¡Gran noticia! desde hoy no se pueden vender vehículos nuevos sin ESP en Chile

Se acabó el proceso de “marcha blanca” para la incorporación del control de estabilidad como un elemento obligatorio en los vehículos nuevos que se venden en Chile.

Hace exactamente un año, el 3 de octubre de 2021, en nuestro país los vehículos cero kilómetro comenzaban a regirse por los nuevos estándares de seguridad, estableciéndose que todos los livianos y medianos (de hasta 2.700 kilos) debían contar de serie con el sistema antibloqueo de frenos ABS.

Ese mismo día, comenzó a ser obligatoria, para los vehículos que eran homologados por primera vez, la incorporación del control de estabilidad (ESP o ESC, según la marca). Ahora, tras un año de adaptación a la norma, comienza a ser exigido para todos los vehículos nuevos, por lo que en estos últimos 12 meses debieron sumar el ESP o salir del mercado las versiones que no incorporaban este dispositivo.

Entre los modelos que actualizaron su sistema se encuentra el Chevrolet Sail. Según nos indicaron en la firma del corbatín, el sedán que llega desde China ya cuenta con ESP y todas las unidades que se vendan lo tendrán incorporado.

Distinta es la opción del grupo Porsche Chile, específicamente con Volkswagen, firma que en su line up cuenta con modelos como el Gol y el Voyage, los cuales no disponen de ESP.

Al ser consultados por lo que ocurrirá con la nueva normativa, señalaron que “el plan de contingencia se basa principalmente en que nos concentraremos en nuestro gran line-up donde destacan modelos como Polo, Virtus o bien nuestra oferta de SUV´s, partiendo por T-Cross, Nivus, Taos, entre otros. Aquellos modelos sin ESP no recibirán una actualización en términos de seguridad, sino que saldrán paulatinamente de nuestro portafolio a medida que se vayan acabando las unidades”.

Respecto de si todavía se podrán adquirir unidades de estos modelos (Gol y Voyage), en la firma precisaron que “pudimos inscribir anticipadamente un grupo reducido de unidades para poder comercializarlas en el corto tiempo. Nuestra red de concesionarios quedó un stock limitado y, a medida que los vayan vendiendo, será el propio concesionario quien realizará el traspaso de la unidad al cliente final”.

Otro caso que ya no está a la venta y que el año pasado era uno de los modelos sin ESP en ninguna de sus versiones (ver nota con los modelos que no tenían ESP en octubre de 2021), es el del Hyundai Atos, citycar que ya no aparece en el sitio de la marca coreana.

Entre los modelos que no ofrecen ESP en alguna o en ninguna de las versiones disponibles -por lo menos no lo indican las fichas técnicas oficiales- se encuentran el Suzuki Alto, Suzuki S-Presso, Changan Alsvin y Changan CS15. Le consultamos a la marca sobre esta situación, estamos a la espera de su respuesta.

¿Qué es el ESP?

El control de estabilidad es uno de los elementos de seguridad más importantes, de hecho, es obligatorio en Europa desde 2014.

El 19 de mayo de 1995 quedó en la historia como el día en que se implementó por primera vez en un vehículo particular. Se trató de la Clase S de Mercedes-Benz.

Se estima que solo en los países del Viejo Continente, el sistema creado por Bosch y bautizado como ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm, por sus siglas en alemán) ha evitado unas 15 mil muertes.

El control de estabilidad funciona automáticamente (con el sistema ABS) para frenar de forma selectiva determinadas ruedas del vehículo en situaciones de peligro, especialmente cuando se pone en riesgo la adherencia.

Esto se consigue con la información de un computador que procesa las señales enviadas por sensores. Esta tecnología puede chequear hasta 25 veces por segundo que la dirección que desea el conductor a través del volante sea la real en la que se mueve el vehículo. Si estas no coinciden, el ESP actúa (y lo indica un testigo en el tablero).

Bosch sostiene que, junto con evitar 15 mil fallecimientos, también se ha permitido una reducción de 500 mil siniestros viales.

Esto se explica ya que el control de estabilidad permite evitar hasta un 80% de las colisiones o volcamientos producidos por derrapes. Asimismo, hoy el 82% de los autos nuevos vendidos en todo el mundo, lo incluye. La empresa Bosch inició las investigaciones al respecto en 1983.

A Chile la obligatoriedad del ESP llegó, en su primera etapa, el año pasado, a 26 años de la creación de este sistema y a siete de que se hiciera requisito en los países europeos. Al menos, su exigencia norma se consiguió antes de lo que se tardó en hacer obligatorio los frenos ABS, los que demoraron 42 años en ser exigencia desde que los creara la propia Bosch.