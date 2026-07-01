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    Hyundai eleva el estándar del Inster con un enfoque más premium

    La nueva versión Lounge del SUV eléctrico urbano apuesta por un habitáculo más refinado, mayor flexibilidad interior y una imagen exclusiva.

     

    Hyundai presentó el nuevo Inster Lounge, una variante del SUV 100% eléctrico que incorpora materiales de mayor calidad, un diseño exclusivo y un equipamiento pensado para ofrecer una experiencia más confortable sin renunciar a la practicidad.

    Esta nueva versión para Europa se posiciona como la más equipada de la gama y busca conquistar a quienes desean un vehículo compacto para la ciudad, pero con un ambiente interior y terminaciones propias de categorías superiores.

    El principal cambio está en el habitáculo. El Inster Lounge incorpora una combinación de tapicería en tela y cuero, techo interior con acabado textil, detalles cromados y un esquema de colores exclusivo en gris oscuro y verde menta, creando una atmósfera más acogedora y moderna.

    La versatilidad continúa siendo uno de sus principales atributos. Los asientos delanteros son completamente abatibles de serie, mientras que los traseros pueden deslizarse y reclinarse para adaptar el espacio según las necesidades de pasajeros o carga, una solución que mejora su funcionalidad tanto para el uso diario como para viajes de fin de semana.

    En el exterior también presenta novedades, con una parrilla exclusiva, paragolpes rediseñado, molduras laterales plateadas, llantas de aleación de 17 pulgadas y el nuevo color Glow Mint, desarrollado especialmente para esta versión.

    En materia tecnológica, equipa de serie una pantalla multimedia de 10,25 pulgadas, cuadro de instrumentos digital del mismo tamaño y un completo paquete de asistentes a la conducción. Además, puede incorporar carga inalámbrica para smartphones y diversos accesorios para ampliar su capacidad de transporte.

    La oferta mecánica contempla dos configuraciones eléctricas. La primera desarrolla 97 CV y utiliza una batería de 42 kWh, mientras que la variante superior entrega 115 CV gracias a una batería de 49 kWh. Esta última ofrece hasta 360 kilómetros de autonomía bajo el ciclo WLTP y admite carga rápida, recuperando del 10 al 80% de la batería en aproximadamente 30 minutos.

    Con el Inster Lounge, Hyundai amplía la familia de su SUV eléctrico urbano con una propuesta que combina diseño, confort y flexibilidad, elevando el nivel de un segmento donde la funcionalidad ya no está reñida con una experiencia de conducción más refinada.

    Más sobre:NoticiasHyundaiInster LoungeSUVVehículos eléctricosElectromovilidad

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