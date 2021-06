Hyundai estrena la séptima generación de su sedán estrella

Hyundai continúa bombardeando con novedades el mercado nacional. Así, tras los estrenos del Grand i10, i20, Tucson e Ioniq EV, hoy la marca coreana descubre el nuevo Elantra, cuya séptima generación se presenta con el prestigioso premio North American Car of the Year 2021 bajo el brazo.

Se trata de la segunda vez que el sedán coreano recibe el galardón, tras adjudicárselo en 2012 con su quinta generación. En esta oportunidad, convenció al jurado por su amplia oferta de propulsores, diseño disruptivo y oferta tecnológica.

Con más de 14 millones de unidades vendidas a nivel mundial -44 mil de ellas en Chile desde 1994 a la fecha-, el Hyundai Elantra es el modelo más popular de la firma asiática, hoy por hoy todo un referente entre los sedanes de tamaño mediano.

“El nuevo Hyundai Elantra llega directamente desde Corea del Sur con un diseño totalmente innovador y con una avanzada tecnología de seguridad y conectividad”, señaló Máximo Morel, gerente División Automotriz Grupo Gildemeister, agregando que esperan comercializar 600 unidades anuales.

New generation

Estéticamente, el Hyundai Elantra 2021 adopta el actual lenguaje de diseño de la marca Sensuous Sportiness, el cual busca transmitir emociones a través de líneas geométricas. Así nos encontramos con nuevo frontal que luce una amplia parrilla cromada de diseño paramétrico y estilo cascada, además de faros con tecnología led y un audaz parachoques que realza su imagen robusta.

De perfil destacan sus líneas paramétricas en forma de Z esculpidas en las puertas, la nueva distribución de sus volúmenes con una parte frontal más larga, la línea cromada en el marco inferior de las ventanas, los espejos retrovisores con señalizador led y las nuevas llantas que pueden ser aro 16 ó 17, según versión. Gracias a este sofisticado diseño deportivo, también se mejoró el coeficiente aerodinámico, el que ahora es de 0,28.

La zaga, en tanto, luce un diseño basado en líneas horizontales que le dan un aspecto amplio y futurista. Destacan las nuevas luces traseras led que se extienden hasta los laterales, el diseño tridimensional del parachoques y las elegantes terminaciones en los bordes de la tapa del maletero, así como el sutil spoiler que realza su aspecto deportivo.

Asimismo, el nuevo Elantra muestra nuevas dimensiones, pues ahora alcanza los 4.675 mm de largo (+55 mm), 1.825 mm de ancho (+25 mm) y 1.430 mm de alto (-20 mm), mientras que la distancia entre ejes creció 20 mm para situarse en los 2.720 mm. Estas medidas le permiten ofrecer, además de un habitáculo más amplio para cinco ocupantes y un maletero de 474 litros (77 litros más que el anterior).

A bordo

Adentro, la séptima generación del Elantra sigue el concepto Streamliner, bajo el cual todo está orientado hacia el conductor. Así, ofrece un habitáculo bien organizado con un estructura envolvente, baja y ancha, que da la sensación de un auto deportivo.

De serie, viene equipado con una pantalla táctil de ocho pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, bluetooth con reconocimiento por voz, un cuadro de instrumentos digital de 4,2″, entradas USB y controles de audio al volante.

A ello suma aire acondicionado (con salidas para las plazas traseras), alzavidrios eléctricos, cierre centralizado, espejos retrovisores calefaccionados, con señalizador y plegables eléctricamente, luces automáticas, volante regulable en altura y profundidad y llantas aro 16.

La versión MT Value, en tanto, añade climatizador dual, botón de encendido con entrada inteligente, control crucero, detalles exteriores y parrilla cromados, sensor de lluvia, además de volante y palanca de cambios forrados en cuero. La variante AT Value, por su parte, agrega a esto un panel de instrumentos digital de 10,25″, llantas aro 17 y selección de modos de manejo.

Finalmente, la versión AT Premium suma además luces led delanteras y traseras, asientos de cuero, sistema de audio premium Bose con ocho parlantes, asiento del conductor con ajuste eléctrico, asientos calefaccionados, cargador inalámbrico, espejo retrovisor electrocromático, freno de mano eléctrico con Autohold y sunroof.

Seguridad

En lo que se refiere a seguridad, todas las versiones del Elantra traen seis airbags, frenos ABS con EBD, control de estabilidad, asistente de arranque en pendiente, alerta de pasajero en el interior (sin sensor), además de cámara y sensor de retroceso.

Son exclusivos de la variante Premium los sensores delanteros y el sistema Hyundai SmartSense, que incluye detector de punto ciego, advertencia de atención al conductor, control crucero adaptativo, alerta de tráfico cruzado y distintos asistentes a la conducción (de mantenimiento en carril y para evitar colisiones frontales y al virar).

Motores

En lo que se refiere a motorizaciones, el Elantra llega a Chile con dos opciones. La primera es un bloque de 1.6 litros de 126 Hp y 155 Nm de torque a 4.850 rpm, que va asociado a una caja manual de seis velocidades. Con esta configuración, el sedán coreano homologa un consumo mixto de 14,9 km/l.

La segunda alternativa es un 2.0 litros con 157 hp y 191 Nm a 4.500 rpm que, según la versión, puede ir asociado a una transmisión manual o automática de seis marchas.

Precios

Elantra 1.6 MT Plus $ 15.990.000

Elantra 2.0 MT Value $ 17.490.000

Elantra 2.0 AT Value $ 18.790.000

Elantra 2.0 AT Premium $ 22.490.000