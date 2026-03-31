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    Kia anticipa la segunda generación del Seltos previo a su presentación en Nueva York

    La marca coreana revela imágenes de su SUV compacto, que se estrena este miércoles, mostrando un diseño más robusto y alineado con su nueva identidad visual.

     

    Kia se prepara para dar un salto generacional con la nueva versión del Seltos. Previo a su presentación oficial en el Salón Internacional del Automóvil de Nueva York 2026, este miércoles, la marca liberó las imágenes del renovado modelo, anticipando un cambio profundo en diseño y posicionamiento dentro del competitivo segmento de los SUV compactos.

    La segunda generación del Seltos marcará una evolución clara respecto a su antecesor, adoptando el lenguaje de diseño “Opposites United”, que ya define a los modelos más recientes de la marca. Esta filosofía busca combinar elementos contrastantes inspirados en la naturaleza y la tecnología, dando como resultado un vehículo con mayor carácter y presencia.

    Los adelantos revelan un SUV de líneas más definidas y proporciones robustas. Se sabe que es cerca de 40 mm más largo y una distancia de ejes 50 mm mayor que la versión anterior.

    Para el mercado de Estados Unidos, se espera que llegue en motores de gasolina de 1.6 y 2.0, además de una opción híbrida.

    En su interior, el Seltos destaca por su techo panorámico y pantalla que combina dos de 12,3 pulgadas, un nuevo asistente de IA con tecnología ChatGPT y actualizaciones inalámbricas (OTA) que mantendrán la tecnología siempre al día.

    Destacan sus luces diurnas LED con una firma lumínica marcada, un capó amplio y una silueta más vertical, elementos que refuerzan su imagen de fortaleza. Además, los ángulos pronunciados y las superficies limpias lo acercan visualmente a modelos superiores dentro de la gama, como el Kia Telluride, evidenciando una estrategia de diseño coherente en toda la línea.

    Otro detalle relevante es la incorporación de manillas de puertas integradas y una estética más depurada, lo que sugiere un enfoque más moderno y tecnológico, a lo que se suma el Digital Key 2 que permite utilizar el teléfono inteligente como llave. Este rediseño no solo apunta a lo visual, sino también a mejorar la percepción de calidad y sofisticación del modelo.


    Más sobre:NoticiasKiaSeltosSUVSalón de Nueva York

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