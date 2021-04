La producción de la Chevrolet Silverado eléctrica comenzará a fines de 2022

El gigante automotor General Motors planea fabricar la primera Chevrolet Silverado 100% eléctrica a fines de 2022 en su planta Hamtramck de Detroit, reveló una fuente a la agencia Reuters este martes. Otro allegado al grupo, profundizó en que la pick-up de cero emisiones estará a la venta la primera mitad de 2023 y se comercializará como modelo 2024.

La compañía ha declinado comentar de forma oficial esta información. Eso sí, su reciente anuncio de que la Silverado eléctrica sería ensambladas en el complejo de Michigan, también conocido como Factory Zero, hizo crecer las acciones de GM hasta un valor unitario de US$ 62,4. Hace un año, General Motors ya había comprometido una millonaria inversión de US$ 2.2 billones en ese plantel (ver nota).

Wall Street ha ido fijando la mirada sobre GM a medida que el grupo también se acerca al liderazgo de Tesla en el campo de la electromovilidad. Hace apenas unos días, General Motors presentó el SUV Hummer eléctrico, que siguió a la develación del Hummer EV camioneta de octubre pasado. Ambos son fabricados también en la Factory Zero. Además, en febrero la propia marca del corbatín presentó el Bolt EUV, su primer SUV eléctrico.

General Motors dijo que su primera Silverado eléctrica llegará con un rango de autonomía superior a las 400 millas, vale decir, unos 644 km. El gigante estadounidense viene trabajando en ella al menos desde 2020 y una vez que debute en el mercado tendrá como gran rival a la Ford F-150 eléctrica, que la firma del óvalo azul, por su parte, mostró en 2019.