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    Lanzan gasolina que promete hasta 15 kilómetros extra por estanque

    Shell presentó FuelSave 95 tiene fórmula diseñada para mantener limpios componentes clave del sistema de combustible.

     
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La búsqueda de un mayor rendimiento por carga se ha convertido en una de las principales prioridades de los automovilistas. En respuesta a esta tendencia, Enex anunció la llegada a Chile de Shell FuelSave 95 octanos, un combustible orientado a optimizar el consumo y aprovechar mejor cada estanque.

    La nueva alternativa se incorpora al portafolio de la compañía con una propuesta centrada en la eficiencia. De acuerdo con estudios realizados por Shell en laboratorio y en condiciones reales de uso, FuelSave 95 puede permitir recorrer hasta 15 kilómetros adicionales por estanque, dependiendo de factores como el tipo de vehículo, la capacidad del depósito y el estilo de conducción.

    Uno de los aspectos destacados del combustible es su formulación, desarrollada para actuar sobre elementos clave del sistema de alimentación del motor, como inyectores y válvulas. Esto ayuda a prevenir la acumulación de depósitos que pueden afectar el desempeño mecánico con el paso del tiempo.

    Al mantener más limpios estos componentes, el combustible contribuye a conservar la eficiencia operativa del motor, favoreciendo un mejor aprovechamiento de la energía generada durante la combustión. Según la compañía, estos beneficios están respaldados por estudios propios y evaluaciones realizadas por terceros en laboratorios certificados.

    Andres Perez

    La propuesta apunta especialmente a conductores que utilizan su vehículo de forma habitual y buscan controlar los costos asociados a la movilidad diaria sin renunciar al desempeño.

    Con este lanzamiento, Shell refuerza su apuesta por combustibles que combinan rendimiento, eficiencia y cuidado mecánico, en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más soluciones que permitan optimizar el uso del vehículo y reducir el impacto de los gastos operacionales.

    Más sobre:NoticiasShellEnexGasolinaBencina95 octanosCombustibles

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