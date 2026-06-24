Lanzan gasolina que promete hasta 15 kilómetros extra por estanque
Shell presentó FuelSave 95 tiene fórmula diseñada para mantener limpios componentes clave del sistema de combustible.
La búsqueda de un mayor rendimiento por carga se ha convertido en una de las principales prioridades de los automovilistas. En respuesta a esta tendencia, Enex anunció la llegada a Chile de Shell FuelSave 95 octanos, un combustible orientado a optimizar el consumo y aprovechar mejor cada estanque.
La nueva alternativa se incorpora al portafolio de la compañía con una propuesta centrada en la eficiencia. De acuerdo con estudios realizados por Shell en laboratorio y en condiciones reales de uso, FuelSave 95 puede permitir recorrer hasta 15 kilómetros adicionales por estanque, dependiendo de factores como el tipo de vehículo, la capacidad del depósito y el estilo de conducción.
Uno de los aspectos destacados del combustible es su formulación, desarrollada para actuar sobre elementos clave del sistema de alimentación del motor, como inyectores y válvulas. Esto ayuda a prevenir la acumulación de depósitos que pueden afectar el desempeño mecánico con el paso del tiempo.
Al mantener más limpios estos componentes, el combustible contribuye a conservar la eficiencia operativa del motor, favoreciendo un mejor aprovechamiento de la energía generada durante la combustión. Según la compañía, estos beneficios están respaldados por estudios propios y evaluaciones realizadas por terceros en laboratorios certificados.
La propuesta apunta especialmente a conductores que utilizan su vehículo de forma habitual y buscan controlar los costos asociados a la movilidad diaria sin renunciar al desempeño.
Con este lanzamiento, Shell refuerza su apuesta por combustibles que combinan rendimiento, eficiencia y cuidado mecánico, en un contexto donde los consumidores valoran cada vez más soluciones que permitan optimizar el uso del vehículo y reducir el impacto de los gastos operacionales.
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