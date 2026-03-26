Lepas prepara su debut con el SUV híbrido enchufable L8

Con su llegada al mercado chileno programada para el segundo semestre de 2026, Lepas empieza a entregar nuevos detalles de su desembarco en el país. La novedad es que su carta de presentación será el SUV L8 PHEV.

Este modelo de la marca del Grupo Chery integra un sistema de propulsión que combina un motor turboalimentado de 1.5 litros con un conjunto eléctrico de alta eficiencia. En conjunto, alcanza una potencia de 205 kW (279 hp) y un par máximo de 365 Nm, cifras que lo sitúan dentro de los modelos electrificados de mayor rendimiento en su categoría.

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Uno de los aspectos relevantes del modelo es su autonomía. En modo completamente eléctrico puede recorrer hasta 100 kilómetros, mientras que su rango total supera los 1.300 kilómetros bajo condiciones combinadas, lo que permite enfrentar trayectos largos sin depender exclusivamente de la recarga.

En términos de dimensiones, el L8 presenta una distancia entre ejes de 2.800 mm, lo que se traduce en un habitáculo amplio, acompañado de un maletero de 507 litros. El interior incorpora un sistema de infoentretenimiento basado en el chipset 8155, junto a múltiples funciones de conectividad y más de 20 asistencias a la conducción, orientadas a mejorar la seguridad y la experiencia de manejo.

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Previo a su arribo a nuevos mercados, el modelo fue sometido a pruebas en China por parte de medios europeos, en un recorrido cercano a los 1.000 kilómetros que incluyó ciudad, autopistas y rutas de montaña. En ese contexto, se evaluaron aspectos como el comportamiento dinámico, el nivel de insonorización y la capacidad de adaptación a distintos escenarios de conducción.

El diseño del L8 sigue el lenguaje estético definido por la marca, con líneas que apuntan a una apariencia sobria y proporciones orientadas al uso familiar. A esto se suma un enfoque en confort de marcha, con trabajo en suspensión y aislamiento para mejorar la experiencia a bordo.

Lepas se suma así a la oferta de SUVs electrificados en Chile, en un segmento que ha mostrado crecimiento en los últimos años, impulsado por la incorporación de nuevas tecnologías y alternativas de propulsión.