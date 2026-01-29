SUSCRÍBETE POR $1100
    Subaru patenta una caja de cambios “falsa” para autos eléctricos

    Una patente registrada por la marca japonesa describe un sistema con pedal de embrague y palanca en H, sin conexión mecánica real.

     

    En una era de cambios en la industria automotriz, donde la tendencia a la electromovilidad es una realidad para los planes de la industria, siguen existiendo personas (y empresas) a los que les cuesta asumirlos, ya sea por costumbre o resistencia.

    Subaru lo tiene claro. Por eso se motivó a presentar una patente llamativa, o curiosa de frentón: una transmisión manual completamente simulada, pensada para los vehículos eléctricos. La idea no es nueva en la industria, pero sí va un paso más allá de lo visto hasta ahora, al incluir no solo cambios “ficticios”, sino también un pedal de embrague operativo, aunque sin piezas mecánicas tradicionales.

    El documento presentado a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos no menciona un modelo específico. Solo señala que el sistema está pensado para un vehículo con motor eléctrico, acelerador, embrague simulado y palanca de cambios, todos conectados a sensores que dialogan con la central electrónica del auto.

    Según la patente, la palanca tendría un patrón en H y el pedal de embrague mediría el nivel de presión del conductor. Con esos datos, el computador regularía la entrega de torque del motor eléctrico, replicando el comportamiento de un auto manual. Además, existiría un interruptor para desactivar el modo manual y volver a una conducción sin cambios.

    Uno de los puntos más llamativos es el llamado “jackrabbit start suppression device”, un sistema que impide que el vehículo arranque si el embrague no está completamente presionado. Es una lógica conocida en autos manuales convencionales, pensada para evitar movimientos bruscos al encender el motor.

    La patente también indica que el modo manual se activaría automáticamente cada vez que el auto se enciende, sin importar cómo se haya apagado. “El procesador establece el modo MT en el siguiente arranque del vehículo”, señala el texto, agregando que el sistema bloqueará el encendido si el embrague simulado no supera un nivel mínimo de presión.

    Aunque suene extraño en un eléctrico, donde no existe riesgo real de “salir disparado”, la medida apunta a replicar la experiencia completa de un auto manual, para aquellos que no le gustan los cambios. O les cuesta acostumbrarse a ellos.

