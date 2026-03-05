Mejoran las cifras de ventas de vehículos nuevos durante febrero

Luego de comenzar el 2026 a la baja, con una variación negativa de 2,1% respecto de enero de 2025, las cifras de ventas de vehículos nuevos mostró mejores perspectivas durante febrero, al anotarse 22.318 unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento de 6,1% en relación al mismo mes del año pasado.

Aunque los números de febrero entregados por la ANAC son menores a los de enero, cuando hubo 25.301 patentamientos, la industria destaca la comparación con lo sucedido hace 12 meses y también los resultado del bimestre enero-febrero, que cerró con 47.619 unidades comercializadas, equivalente a un aumento acumulado de 1,6% frente al mismo período del año anterior

La organización analiza que “el inicio de 2026 ha estado marcado por señales mixtas: se mantiene la expectativa de una recuperación gradual apoyada en mejores términos de intercambio, menores tasas de interés y una inflación a la baja, pese a que el Imacec de febrero se ubicó muy por debajo de las expectativas”.

Por lo mismo, en la ANAC confían “que la actividad debiera retomar impulso para sostener las proyecciones vigentes”.

Los SUV vendieron 11.948 unidades en febrero y 25.606 en el acumulado anual, dominando la participación de mercado con el 53,8% de las inscripciones, el más alto de la historia.

En crecimiento específico, en febrero avanzaron 13,4% interanual, mientras las camionetas pick-up lo hicieron 11,2%, los vehículos de pasajeros retrocedieron 6,9% y los vehículos comerciales disminuyeron 12,9%.

¿Cuáles son los autos más vendidos a febrero de 2026?