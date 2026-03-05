SUSCRÍBETE
    Mejoran las cifras de ventas de vehículos nuevos durante febrero

    El informe de la ANAC para el segundo mes del año muestra un crecimiento de 6,1% respecto del mismo periodo de 2025.

     

    Luego de comenzar el 2026 a la baja, con una variación negativa de 2,1% respecto de enero de 2025, las cifras de ventas de vehículos nuevos mostró mejores perspectivas durante febrero, al anotarse 22.318 unidades comercializadas, lo que representa un crecimiento de 6,1% en relación al mismo mes del año pasado.

    Aunque los números de febrero entregados por la ANAC son menores a los de enero, cuando hubo 25.301 patentamientos, la industria destaca la comparación con lo sucedido hace 12 meses y también los resultado del bimestre enero-febrero, que cerró con 47.619 unidades comercializadas, equivalente a un aumento acumulado de 1,6% frente al mismo período del año anterior

    La organización analiza que “el inicio de 2026 ha estado marcado por señales mixtas: se mantiene la expectativa de una recuperación gradual apoyada en mejores términos de intercambio, menores tasas de interés y una inflación a la baja, pese a que el Imacec de febrero se ubicó muy por debajo de las expectativas”.

    Por lo mismo, en la ANAC confían “que la actividad debiera retomar impulso para sostener las proyecciones vigentes”.

    Los SUV vendieron 11.948 unidades en febrero y 25.606 en el acumulado anual, dominando la participación de mercado con el 53,8% de las inscripciones, el más alto de la historia.

    En crecimiento específico, en febrero avanzaron 13,4% interanual, mientras las camionetas pick-up lo hicieron 11,2%, los vehículos de pasajeros retrocedieron 6,9% y los vehículos comerciales disminuyeron 12,9%.

    ¿Cuáles son los autos más vendidos a febrero de 2026?

    • Mitsubishi L200: 1.504
    • GWM Poer: 1.459
    • Toyota Hilux: 1.141
    • Peugeot Partner: 1.066
    • MG ZX: 986
    • Suzuki Fronx: 968
    • Ford New Ranger: 923
    • Kia Soluto: 826
    • Chery Tiggo 2: 804
    • Kia Sonet: 795
    Apple lanza el MacBook Neo desde $649.990: así es la nueva laptop con cerebro de iPhone

    Los efectos sobre la obesidad y salud cardiovascular de Wegovy, la inyección más fuerte que Ozempic que llega a Chile

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Fin del verano: consejos de una experta para comer colaciones saludables sin impactar al bolsillo

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Estos son los beneficios que pueden cobrar las personas cesantes durante marzo

    ¿Cómo obtener la TNE? Este es el valor del documento para 2026

