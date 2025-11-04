OFERTA ELECCIONES $990
MG inicia la preventa en Chile del ZS híbrido

El SUV más vendido de la marca incorpora una versión híbrida autorrecargable con entrega programada para diciembre.

 

Con el objetivo de reforzar su portafolio de movilidad sostenible, MG se apresta a lanzar en Chile el ZS híbrido (HEV), versión autorrecargable del SUV más popular de la marca, para lo que acaba de lanzar el proceso de preventa.

Este nuevo integrante de la familia ZS combina potencia, eficiencia y diseño moderno, ofreciendo una conducción silenciosa y dinámica gracias a su sistema híbrido de 191 caballos de fuerza y 465 Nm de torque.

Su rendimiento urbano, mientras tanto, alcanza los 43,5 km/L, lo que lo posiciona como uno de los SUV más eficientes del mercado en su categoría.

Entre sus principales características, el MG ZS híbrido presenta un amplio interior, una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con conectividad Apple CarPlay y Android Auto, y un completo paquete de seguridad y equipamiento de serie.

KENZQL

El modelo ya está disponible en preventa online a un precio exclusivo desde $18.990.000, que incluye un bono total de $2 millones por marca y financiamiento.

La preventa se realiza de manera digital, con una reserva de $300 mil que permite a los clientes seleccionar su concesionario de entrega. Las primeras unidades serán entregadas a partir de diciembre próximo, fecha en que comenzará oficialmente su comercialización en el país.

“El MG ZS ha sido un pilar fundamental para la marca en Chile, y esta nueva versión híbrida representa un paso clave en nuestra estrategia hacia una movilidad más sostenible y accesible”, comenta Héctor Illanes, Deputy Sales Director de SAIC Motor Sudamérica, representante de MG Motor.

