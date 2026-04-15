Nuevo smart #5: llega a Chile el SUV eléctrico premium

smart está decidido a fortalecer su presencia en Chile y con ese objetivo lanzó el nuevo #5, un SUV eléctrico premium que se posiciona como el más avanzado de la marca hasta la fecha, ampliando la gama junto a los ya conocidos #1 y #3, e ingresando a un segmento de mayor tamaño, pensado para usuarios que buscan mayor espacio, autonomía y versatilidad tanto para el uso diario como para viajes de mayor distancia.

Uno de sus principales atributos es su arquitectura de 800 voltios, que permite cargas rápidas del 10% al 80% en apenas 18 minutos en condiciones óptimas. A esto se suma una autonomía de hasta 540 kilómetros bajo ciclo WLTP, lo que lo convierte en una alternativa competitiva dentro del creciente mercado de SUVs eléctricos.

En cuanto a desempeño, el modelo estará disponible con configuraciones de tracción trasera y tracción integral (AWD), alcanzando hasta 627 hp en su versión más potente Brabus, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en solo 3,8 segundos. Estas cifras lo posicionan como uno de los eléctricos más potentes de su categoría.

El interior también refleja su enfoque premium, con un diseño centrado en la experiencia digital. Incorpora un panel HD y dos pantallas OLED de 13 pulgadas, además de un sistema basado en un chipset AMD de última generación y gráficos desarrollados con Unreal Engine. La interfaz, desarrollada por Mercedes-Benz, ha sido reconocida internacionalmente por su innovación.

En materia de seguridad, el #5 integra un completo paquete de asistencias a la conducción, incluyendo frenado autónomo, monitoreo del conductor y cámaras 360°, lo que le ha permitido obtener la máxima calificación de cinco estrellas en EuroNCAP.

Además, suma elementos diferenciadores como modos off-road, funciones de camping y capacidad de suministro eléctrico externo, ampliando su uso más allá del entorno urbano.

Las dimensiones del smart #5 son de 4.695 mm de largo, 1.920 mm de ancho y 1.705 mm de alto, además de 630 litros de maletero.

Disponible en Chile en tres versiones, son: $43.990.000 (Pro), $53.990.000 (Pulse) y $62.990.000 (Brabus).