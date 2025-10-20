SUSCRÍBETE
Nuevos Dashing, X70, y X70 Plus: la renovación de Jetour en Chile

La marca de origen chino presenta las nuevas versiones de tres de sus SUV más económicos.

 

De los tres modelos para los que Jetour presentó actualizaciones recientemente, el que tiene la mayor de todas es el X70, el vehículo con que hizo su llegada a Chile, hace ya cinco años.

La nueva versión presenta un diseño moderno y sofisticado, con tecnología avanzada y mayor seguridad. Entre sus principales novedades destacan su volante multifunción, la palanca Tiptronic secuencial y su radio touch flotante de 10,25 pulgadas, junto con seis airbags de serie.

La innovación también se refleja en su parrilla frontal hexagonal con efecto tridimensional y detalles cromados profundos, que refuerzan la imagen de su nueva estética. Asimismo, incluye conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto.

Sus medidas son 4.720 mm de largo (23 mm más que la variante anterior), 1.900 mm de ancho, 1.710 mm de alto (10 mm más)) y 2.720 mm de distancia entre ejes, además de un maletero que puede tener un volumen de 110 litros (con la tercera fila ocupada), 895 (con la tercera abatida) o 1.620 (segunda y tercera abatida).

El X70 Plus, en tanto, suma detalles cromados en su parrilla y una silueta aerodinámica que le asigna una estética deportiva y moderna. Además, incluye seis airbags de serie, un sistema de control de descenso en pendiente (HDC), frenado de emergencia dinámico (CDP) y luces de advertencia de peligro (HAZ).

El Dashing experimenta una transformación sutil por dentro y por fuera, como asientos de cuero, salida de aire con molduras de color plateado en segunda fila, alertas de cinturón de seguridad en todo el vehículo, costados plateados en la palanca de cambio de la consola central y seis airbags para sus versiones 6DCT y 7DCT.

¿Cuánto cuestan los nuevos Jetour X70, X70 Plus y Dashing?

El X70 se encuentra desde $14.990.000 con bonificaciones (precio de lista $17.490.000), mientras que la X70 Plus tiene un valor desde $18.490.000 (precio de lista $20.990.000).

El Dashing se encuentra disponible a un valor desde $15.990.000 (precio de lista $17.490.000), aunque hay 200 unidades especiales y limitadas de los modelos 6 MT y 6 DCT a un valor de $11.990.000 (precio de lista $16.490.000) y $13.990.000 (precio de lista $18.490.000), respectivamente.

