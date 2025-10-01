Porsche Carrera GT: la leyenda que nació en la pista celebra 25 años

Por estos días se conmemora el 25º aniversario del Porsche Carrera GT, un prototipo que marcó un antes y un después en tecnología, diseño y dinámica. Presentado en el Salón del Automóvil de París en 2000, llevaba bajó el capó un motor V10 que provenía del prototipo LMP 2000 desarrollado originalmente para el Campeonato del Mundo de Resistencia, que pretendía seguir con la racha de victorias en Le Mans.

Con una cilindrada de 5.5 litros, refrigeración por agua, un diseño compacto y un peso de 165 kilogramos, el propulsor podía alcanzar un régimen de hasta 8.900 rpm. Pero ese proyecto no tuvo vida, porque la firma alemana se concentró en sus modelos de serie.

Así, el V10 se convirtió en la pieza central del desarrollo del superdeportivo Carrera GT, presentado como prototipo el 2000 y producido a partir de 2003, el V10 fue la pieza central. “Teníamos un motor construido para lo más extremo, así que le planteamos un nuevo reto: el día a día. El LMP 2000 era nuestra visión del futuro y con el Carrera GT la llevamos a la carretera”, dice Roland Kussmaul, antiguo piloto de pruebas e ingeniero de Porsche AG.

La versión de serie del Carrera GT posee una cilindrada de 5.7 litros, una potencia de 612 HP, una velocidad máxima de 330 km/h y un peso de 1 380 kg. La carrocería está fabricada en plástico reforzado con fibra de carbono, aunque también se utilizan componentes de magnesio y kevlar. El monocasco es completamente de fibra de carbono.

Además, cuenta con un alerón trasero ajustable, el difusor y la caja de cambios de seis velocidades montada transversalmente, un sistema utilizado antes en la competición. Cada componente es producto de un claro empeño por reducir el peso.

Para celebrar este aniversario, la marca lanzó una serie especial de productos creada en colaboración con el diseñador parisino Arthur Kar, como zapatillas, chaquetas, camisetas, accesorios y hasta un set de figuras de Playmobil.

La exposición que acompaña el lanzamiento tiene lugar en París, en un espacio que rinde homenaje arquitectónico a la planta de Leipzig, donde se fabricaron las unidades originales del Carrera GT. Allí los visitantes pueden admirar piezas de la colección junto con ejemplares del coche, en una experiencia inmersiva que mezcla herencia automotriz y expresión creativa contemporánea.