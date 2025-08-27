Porsche le pone freno a la fabricación de baterías para autos eléctricos
Aunque sigue comprometido con la electromovilidad, la marca alemana asegura que esta área del proceso no es viable desde el punto de vista económico por la falta de demanda.
La electromovilidad avanza en el mundo, probablemente a una velocidad menor a la esperada en un principio, pero se mueve de forma constante, con las marcas presentando periódicamente novedades en ese sentido y los informes de ventas cada vez más generosos.
Pero también se producen caídas o pasos en falso. Le sucedió nada menos que a Porsche, que anunció que no continuará con la fabricación propia de baterías. Aduce que la demanda no es lo suficiente y que el negocio no es viable.
En la firma alemana, en todo caso, se apuran en aclarar que siguen comprometidos con la electromovilidad. Ciertas cifras lo avalan: en el primer semestre de 2025, el 57 % de los vehículos entregados en Europa eran electrificados.
El problema es que esos números no se repiten a nivel global (36%) ni tampoco en dos mercados muy relevantes para ellos.
“Debido a las difíciles condiciones existentes, especialmente en nuestros principales mercados de Estados Unidos y en el segmento de vehículos eléctricos de lujo en China, aún por desarrollar, estamos reorganizando nuestras actividades relacionadas con las baterías y centrándonos en el desarrollo de celdas y sistemas. No seguiremos adelante con la fabricación propia de celdas de baterías, debido al volumen y a la falta de economías de escala”, dijo Oliver Blume, presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG.
Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo, agregó: “Lamentablemente, el mercado de los vehículos eléctricos a nivel mundial no se ha desarrollado como se esperaba inicialmente. Las condiciones marco han cambiado radicalmente y debemos reaccionar ante ella. Hemos llegado a la conclusión de que el modelo de negocio previsto no es viable desde el punto de vista económico”.
En este escenario, Porsche ha tenido que tomar cartas en el asunto y seguirá hasta al menos la próxima década su estrategia de desarrollar vehículos en tres sistemas de propulsión: motores de combustión, híbridos y 100 % eléctricos.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisionesOferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.