Porsche le pone freno a la fabricación de baterías para autos eléctricos

La electromovilidad avanza en el mundo, probablemente a una velocidad menor a la esperada en un principio, pero se mueve de forma constante, con las marcas presentando periódicamente novedades en ese sentido y los informes de ventas cada vez más generosos.

Pero también se producen caídas o pasos en falso. Le sucedió nada menos que a Porsche, que anunció que no continuará con la fabricación propia de baterías. Aduce que la demanda no es lo suficiente y que el negocio no es viable.

En la firma alemana, en todo caso, se apuran en aclarar que siguen comprometidos con la electromovilidad. Ciertas cifras lo avalan: en el primer semestre de 2025, el 57 % de los vehículos entregados en Europa eran electrificados.

El problema es que esos números no se repiten a nivel global (36%) ni tampoco en dos mercados muy relevantes para ellos.

“Debido a las difíciles condiciones existentes, especialmente en nuestros principales mercados de Estados Unidos y en el segmento de vehículos eléctricos de lujo en China, aún por desarrollar, estamos reorganizando nuestras actividades relacionadas con las baterías y centrándonos en el desarrollo de celdas y sistemas. No seguiremos adelante con la fabricación propia de celdas de baterías, debido al volumen y a la falta de economías de escala”, dijo Oliver Blume, presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG.

Michael Steiner, miembro del Consejo de Dirección de Porsche AG como responsable de Investigación y Desarrollo, agregó: “Lamentablemente, el mercado de los vehículos eléctricos a nivel mundial no se ha desarrollado como se esperaba inicialmente. Las condiciones marco han cambiado radicalmente y debemos reaccionar ante ella. Hemos llegado a la conclusión de que el modelo de negocio previsto no es viable desde el punto de vista económico”.

En este escenario, Porsche ha tenido que tomar cartas en el asunto y seguirá hasta al menos la próxima década su estrategia de desarrollar vehículos en tres sistemas de propulsión: motores de combustión, híbridos y 100 % eléctricos.