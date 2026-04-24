Porsche revela el Cayenne Coupé Electric, inspirado en un ícono

El Salón de Beijing fue el escenario para hacer su estreno en sociedad, pero hace un mes tuvimos la posibilidad de conocerlo en España, en un evento exclusivo para un grupo de periodistas especializados del mundo. Ahí, en un pequeño estudio delicadamente iluminado, pero con estrictas medidas de seguridad en el ingreso de los periodistas para que no se filtrara antes de tiempo, estaba la nueva silueta del último Porsche.

Lo primero que atrapa es la forma. El Cayenne Coupé Electric parece querer romper con la etiqueta de “SUV” desde el primer vistazo: la famosa flyline del 911 se desliza sobre el techo hasta estamparse sobre unos hombros traseros anchos y tensos, y el conjunto transmite una sensación de movimiento aún parado. Porsche ha sabido reinterpretar la estética de su icono sin caer en la copia; aquí la línea es más dramática, el parabrisas es específico y el pilar A marca la frontera entre dos personalidades: la del SUV práctico y la del coupé pasional.

Cada panel parece trabajado como si formara parte de una escultura: las ventanillas rematadas por franjas negras brillantes alargan la mirada, la luneta posterior integra menos juntas para una estética más pura y el spoiler trasero adaptativo se esconde o aparece según la demanda aerodinámica, reforzando la sensación de coche pensado para la velocidad. Esa intención estética tiene una consecuencia tangible: el Cx baja a 0,23 frente al 0,25 del Cayenne convencional, lo que se traduce en hasta 18 km adicionales de autonomía WLTP según Porsche.

El interior recoge esa misma filosofía: líneas limpias, materiales deportivos y una disposición claramente enfocada en el conductor. El clásico patrón Pepita, las superficies Race‑Tex y las inserciones de fibra de carbono aportan calidez y carácter, mientras que el techo panorámico con control de luminosidad funciona tanto como elemento estético como modulador del ambiente interior. Aunque la caída del techo penaliza el volumen del maletero trasero frente al SUV —534 litros frente a 781—, el front trunk de 90 litros y la versatilidad de los asientos mitigan esa pérdida.

Motor y tecnología al servicio de la emoción

En lo mecánico, Porsche no ha querido ambigüedades: tres opciones que van de lo práctico a lo espectacular. La versión de acceso desarrolla 408 CV (442 CV momentáneos en overboost con Launch Control), la intermedia 544 CV (666 CV en overboost) y la tope de gama, Turbo Coupé Electric, alcanza 857 CV (1.156 CV con overboost). Estas cifras se traducen en reacciones instantáneas gracias a la arquitectura eléctrica de 800 voltios y a una batería de nueva generación de 113 kWh que favorece entregas de potencia inmediatas y una gestión térmica eficiente en usos exigentes.

La experiencia de recarga es otra de las revoluciones prácticas: con picos de hasta 390–400 kW en corriente continua, el Cayenne Coupé Electric puede recuperar centenas de kilómetros en minutos, y Porsche anuncia recargas del 10 al 80% en tiempos contenidos. La carga en alterna llega de serie hasta 11 kW, con opción a 22 kW para quien necesite más rapidez en entornos domésticos o de destino. La regeneración en frenada, con picos máximos muy altos, convierte a la deceleración en una fuente real de recuperación de energía, algo que se nota especialmente en conducción urbana y en descensos prolongados.

La electrónica de control y la telemática también ocupan un papel destacado: el Porsche Driver Experience reúne un cuadro digital, la pantalla Flow Display central y una pantalla opcional para el pasajero, mientras que el head‑up display con realidad aumentada facilita la visión de información sin distraer. La personalización mediante widgets, temas y la integración de apps de terceros permite adaptar la experiencia a cada conductor; además, la conectividad y los servicios digitales optimizan la planificación de rutas y la gestión de recargas.

Dinámica y sensaciones

La base técnica acompaña la promesa visual: la suspensión neumática adaptativa de serie, la opción Porsche Active Ride y la dirección en el eje trasero confieren una mezcla de confort y precisión inusual en un coche de este porte. Los frenos carbocerámicos PCCB, disponibles para los más exigentes, permiten apoyar el coche con solvencia en conducción dinámica, mientras que los sistemas de control electrónico ajustan la entrega de par y la tracción para que la respuesta sea siempre coherente con la intención de conducción.

Porsche mantiene la longitud del Cayenne en 4.985 mm y la capacidad de remolque hasta 3,5 toneladas, demostrando que la reducción de altura (24 mm) no implica renunciar a la versatilidad. Para quienes busquen enfatizar el aspecto deportivo, el paquete Lightweight Sport reduce hasta 17,6 kg con techo de fibra de carbono, inserciones y llantas de 22 pulgadas; además, la combinación opcional de tapicería y la configuración 2+1 en plazas traseras permiten modular el enfoque entre confort y deportividad.

El Cayenne Coupé Electric es, sobre todo, una declaración de intenciones: pone el diseño en primer plano sin renunciar a lo que debe ser un Porsche moderno, es decir, rendimiento extremo y tecnología aplicada. Para el comprador que prioriza la emoción estética sin sacrificar autonomía ni prestaciones, este Coupé ofrece una mezcla convincente de forma y fondo. Verlo en vivo confirma que no es solo un SUV con una línea distinta: es una reinterpretación del SUV deportivo pensada para seducir desde la primera mirada y sostener la promesa con cifras y tecnología.