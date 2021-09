Prometió y cumplió: Chevrolet introduce la inédita Silverado ZR2 con el motor V8 6.2 litros

En junio ya lo había anticipado. Chevrolet decía que habría sorpresas “para aquellos que aman el barro”, y ahora materializó su promesa al presentar la primera Chevy Silverado ZR2, el toque más off-road que ya estaba presente en la Colorado norteamericana. La camioneta de tamaño completo llega con upgrades a nivel de suspensión y de equipamiento “para correr por el desierto o trepar las rocas”, dice la firma del corbatín. ¿Bajo el capó? Por supuesto el V8 6.2 litros de 420 Hp.

Con su enfoque en el off-road más que en el trabajo, Chevrolet detalla que la Silverado ZR2 -que se posiciona por encima de Trail Boss- carga sobre el pick-up 650 kilos, mientras que tiene que una capacidad de remolque de cuatro toneladas.

En cuanto a la ingeniería, el chasis es el primero en llevar amortiguadores Multimac de 40 mm que cuenta con tres válvulas y tres cámaras conectadas para la administración hidráulica. Asimismo, se cuenta con bloqueo de diferenciales trasero y delantero y neumáticos todoterreno de 33 pulgadas, además de un ángulo de ataque de 31,8º para que nada -o casi nada- sea un obstáculo. En esta misma línea, Chevrolet dice que el parachoque fue rediseñado con capas removibles para un reemplazo más sencillo en caso de encuentro con rocas u otros objetos contundentes. La doble salida de escapes fue reposicionada más al interior para eliminar al máximo potenciales daños en el sistema.

“En los últimos meses Chevrolet compitió con un prototipo de la Silverado ZR2 en algunos de los circuitos todoterreno más duros de la serie Best in the Desert”, comentó Dom Lester, ingeniero jefe de General Motors. “Aplicamos lo aprendido allí en la nueva Silverado ZR2 para ofrecer un paquete sumamente capaz e inspirador de confianza. La ZR2 es tan capaz como cómoda“, agregó.

Además de las features funcionales, la nueva Chevrolet Silverado ZR2 se distingue por varios detalles visuales, que incluyen un nuevo inserto negro en el capó, una parrilla con iluminación integrada, un emblema ‘flow-tie’, insignias ZR2, llantas exclusivos de 18 pulgadas y un interior exclusivo tapizado en cuero Jet Black / Graystone, con molduras oscuras complementarias.

El citado V8 de 6.2 litros se gestiona por una caja automática de 10 cambios. Entrega un torque máximo de 624 Nm.

Yendo a los números, esta Silverado ZR2 parece ser una rival muy a la altura para la actual Ford F-150 Raptor, pero que se queda por detrás de la bombástica RAM 1500 TRX con su brutal V8 supercargado de 702 Hp.