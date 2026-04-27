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    Salón de Beijing 2026: La capital mundial de una movilidad inteligente

    Por Lorena Gallardo Gil. / Fotos: Marcas. Más allá de los motores, el futuro de los automóviles se escribe con algoritmos y software en la capital china.

    Lorena Gallardo GilPor 
    Lorena Gallardo Gil

    El Salón de Beijing data de 1990. Entonces el Auto China, como también se le conoce, no pasaba de ser una muestra bienal criolla y variopinta, a la cual acudían, principalmente, los fabricantes del origen, con burdas copias de reconocidos modelos occidentales. Más de tres décadas después, hoy quién podría imaginarse tal escenario, cuando la presente edición del autoshow es todo, menos un mal chiste. Es, de hecho, el mayor escaparate de innovación de la industria automotriz mundial. Y en todos sus apartados.

    Y es que no se trata solo de los autos y sus motores, sino de todo lo que rodea la movilidad del futuro. Desde el software que gestiona la vida a bordo hasta los desarrollos en conducción autónoma, la cadena de valor está representada al completo en la muestra, confirmando así que la industria automotriz ha dejado de ser una cuestión de caballos de potencia, para convertirse en una carrera por la inteligencia, la conectividad y la digitalización.

    Por lo mismo, compañías como Huawei, líder en software de conectividad; CATL, el gigante de las baterías que mueve al mundo; o Bosch, el proveedor alemán ahora volcado en la digitalización, muestran aquí sus últimos avances.

    Cargando

    La evolución de las baterías es uno de los focos principales, con mejoras en densidad energética, tiempos de carga y costos, elementos clave para acelerar la adopción del vehículo eléctrico a gran escala.

    Al respecto, BYD dio a conocer su espectacular programa de carga ultrarrápida Flash Charging, que permite cargar la batería del auto del 10 al 70% en apenas 5 minutos, y “llenarla” en solo 9. Incluso a temperaturas de -30ºC, recupera del 20% al 97% en 12 minutos.

    Otra de sus estrellas del salón es la Blade Battery 2.0, la nueva generación de baterías para sus eléctricos e híbridos enchufables. Anuncia un incremento del 5% en su densidad energética, lo cual permitirá que los futuros autos del grupo consigan autonomías superiores a las actuales.

    En este mismo sentido, CATL volvió a sacudir la industria con la presentación de su nueva batería Shenxing Plus, la primera del mundo en ofrecer una autonomía de 1.000 kilómetros con una sola carga.

    Igual de impactante, resulta su velocidad de carga, ya que gracias a nuevos materiales en el ánodo y una estructura de panal, permite recuperar 600 km de autonomía en solo 10 minutos.

    Por su parte, MG Motor anunció el lanzamiento de la batería semisólida SolidCore, una innovación que marcará su próxima generación de vehículos eléctricos. Con este producto, se posiciona como el primer fabricante mundial en lograr la producción en masa de baterías semisólidas, consolidando su apuesta por la electrificación total.

    ¿Y por qué la importancia? Las baterías que se denominan “semisólidas” son aquellas con menos de un 10% de electrolito líquido. Son más seguras, tienen un mejor performance a bajas temperaturas y una mayor integridad estructural.

    IA

    Geely sorprendió al presentar la primera arquitectura de Vehículos de Nuevas Energías dedicada exclusivamente al off-road. Este chasis digital controlado por IA permite la distribución inteligente del par motor, distintos modos todoterreno y ajuste activo de la postura de la carrocería.

    El sistema cuenta con un motor delantero y dos motores independientes en las ruedas traseras, superando los 1.000 caballos de fuerza y logrando una aceleración de 0 a 100 km/h en aproximadamente cuatro segundos.

    Finalmente, Xpeng dio un paso clave en su desarrollo tecnológico al presentar su nuevo ecosistema de “Physical AI” (IA Física), el cual integra inteligencia artificial avanzada en dispositivos que interactúan directamente con el mundo físico. Esta visión se centra en un ecosistema que abarca conducción autónoma, robótica y movilidad aérea.

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