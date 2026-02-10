SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Skoda Epiq: el nuevo eléctrico urbano que abre la puerta a la gama cero emisiones

    El SUV compacto será el primer modelo de la marca en usar la plataforma MEB+ y promete hasta 430 km de autonomía.

     
    Škoda Auto

    Skoda dio a conocer nuevos detalles del Epiq, su próximo SUV 100% eléctrico y el más accesible dentro de su oferta. El modelo será presentado durante el primer semestre de 2026 y apunta a convertirse en la entrada a la electromovilidad de la firma checa, con un formato compacto, enfoque urbano y soluciones pensadas para el día a día.

    Con dimensiones similares a las del Kamiq, el Epiq aprovecha la arquitectura MEB+ con tracción delantera para ofrecer un interior amplio y funcional. El maletero alcanza los 475 litros y puede llegar a 1.344 litros al abatir los asientos traseros, una cifra alta para su segmento. La autonomía máxima anunciada es de 430 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que la carga rápida permite recuperar del 10 al 80% de la batería en poco más de 20 minutos en la versión más potente.

    Škoda Auto

    En lo mecánico, el SUV eléctrico estará disponible con tres niveles de potencia (85, 99 y 155 kW) y dos opciones de batería: una de 38,5 kWh y otra de 55 kWh. Todas las variantes admiten carga en corriente alterna de 11 kW y distintas potencias de carga rápida en corriente continua, según versión.

    El Epiq también marca un punto de inflexión en diseño. Es el primer modelo de producción de los checos en aplicar de forma completa el lenguaje Modern Solid, con líneas limpias, pasos de rueda marcados y una nueva firma lumínica en forma de “T” que se replica en el frontal y la zaga.

    Škoda Auto

    En materia de tecnología y seguridad, incorpora pantallas de 5,3 y 13 pulgadas, materiales reciclados en el interior y el paquete de asistencias Travel Assist 3.0, además de cámaras con visión panorámica y hasta siete airbags.

    Para Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto, el Epiq “amplía la oferta eléctrica de la marca y abre la puerta a nuevos clientes, con libertad real de elección entre distintos tipos de motorización”.

    ,

    Más sobre:NoticiasSkodaEpiqSUVauto eléctricoelectromovilidadAutos compactos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Perú expulsa a venezolano detenido por homicidio en Quilicura

    Se consolidan las expectativas de que la inflación está en la meta y se elevan las proyecciones de PIB para 2026

    Dos carabineros heridos tras persecución policial en San Joaquín: sujetos dispararon en su contra

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Macaya cuestiona dichos de Boric por proyecto de sala cuna: “Están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Servicios

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 10 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Los cortes de luz programados en La Florida y otras 7 comunas de la RM para este martes

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Primer eclipse solar anular de 2026: ¿Cuándo será y dónde se podrá ver?

    Perú expulsa a venezolano detenido por homicidio en Quilicura
    Chile

    Perú expulsa a venezolano detenido por homicidio en Quilicura

    Dos carabineros heridos tras persecución policial en San Joaquín: sujetos dispararon en su contra

    Macaya cuestiona dichos de Boric por proyecto de sala cuna: “Están construyendo un relato político en vez de asumir sus propios horrores”

    Se consolidan las expectativas de que la inflación está en la meta y se elevan las proyecciones de PIB para 2026
    Negocios

    Se consolidan las expectativas de que la inflación está en la meta y se elevan las proyecciones de PIB para 2026

    SEC define reliquidación a empresas eléctricas y gobierno propondrá a nueva administración un subsidio para atenuar cobro

    Industria del litio y Codelco arremeten contra iniciativa del gobierno para declarar áreas protegidas en Salar de Atacama

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”
    Tendencias

    El gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta “discriminación contra los trabajadores blancos”

    Así fue la campaña con la que Los Bunkers y Hyundai ganaron un premio internacional de publicidad

    Quién es Juan Pablo Guanipa, el opositor al régimen chavista en Venezuela arrestado horas después de su liberación

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL
    El Deportivo

    De Wall Street a ganar el Super Bowl: el camino de Mike Macdonald, el “genio esquemático” que brilla en la NFL

    La historia detrás del jugador de los Patriots que llegó esposado y descalzo a disputar el Super Bowl

    El mensaje del DT del Manchester United al hincha que prometió no cortarse el pelo hasta las cinco victorias seguidas

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón
    Tecnología

    La batalla de los audífonos que parecen aros: Sony, Huawei, Soundcore y Motorola, al pizarrón

    PlayStation anuncia un nuevo State of Play: esto es lo que sabemos

    Día de Internet Seguro: 5 recomendaciones clave para identificar y bloquear estafas

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros
    Cultura y entretención

    “Pato” Pimienta revela detalles de la vuelta de El Club de la Comedia y desdramatiza críticas de ex miembros

    Your time is gonna come: el día en que Keith Moon bautizó sin querer a Led Zeppelin

    Rooster: de qué trata y cuándo llega la nueva serie de Steve Carell

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla
    Mundo

    China expresa su apoyo a Cuba y critica la “interferencia extranjera” y las “prácticas inhumanas” contra la isla

    Venezuela recibe a otros 120 ciudadanos deportados desde Estados Unidos

    Un tribunal de Estados Unidos permite al Gobierno revocar la protecciones a más de 60.000 migrantes de varios países

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Estos son nuestros imperdibles de la Semana de la Moda de Nueva York

    Bad Bunny y una carta de amor urgente en medio del Super Bowl

    Biohacking: ¿De qué trata esta nueva tendencia?