Skoda Epiq: el nuevo eléctrico urbano que abre la puerta a la gama cero emisiones

Skoda dio a conocer nuevos detalles del Epiq, su próximo SUV 100% eléctrico y el más accesible dentro de su oferta. El modelo será presentado durante el primer semestre de 2026 y apunta a convertirse en la entrada a la electromovilidad de la firma checa, con un formato compacto, enfoque urbano y soluciones pensadas para el día a día.

Con dimensiones similares a las del Kamiq, el Epiq aprovecha la arquitectura MEB+ con tracción delantera para ofrecer un interior amplio y funcional. El maletero alcanza los 475 litros y puede llegar a 1.344 litros al abatir los asientos traseros, una cifra alta para su segmento. La autonomía máxima anunciada es de 430 kilómetros en ciclo WLTP, mientras que la carga rápida permite recuperar del 10 al 80% de la batería en poco más de 20 minutos en la versión más potente.

Škoda Auto

En lo mecánico, el SUV eléctrico estará disponible con tres niveles de potencia (85, 99 y 155 kW) y dos opciones de batería: una de 38,5 kWh y otra de 55 kWh. Todas las variantes admiten carga en corriente alterna de 11 kW y distintas potencias de carga rápida en corriente continua, según versión.

El Epiq también marca un punto de inflexión en diseño. Es el primer modelo de producción de los checos en aplicar de forma completa el lenguaje Modern Solid, con líneas limpias, pasos de rueda marcados y una nueva firma lumínica en forma de “T” que se replica en el frontal y la zaga.

Škoda Auto

En materia de tecnología y seguridad, incorpora pantallas de 5,3 y 13 pulgadas, materiales reciclados en el interior y el paquete de asistencias Travel Assist 3.0, además de cámaras con visión panorámica y hasta siete airbags.

Para Klaus Zellmer, CEO de Skoda Auto, el Epiq “amplía la oferta eléctrica de la marca y abre la puerta a nuevos clientes, con libertad real de elección entre distintos tipos de motorización”.

