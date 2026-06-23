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    Stellantis reinventa las cabinas de sus furgones y las instala en cuatro de sus marcas

    La nueva Smart Compact Van llega a las gamas Citroën Berlingo, Peugeot Partner, Fiat Doblò y Opel Combo con soluciones inéditas para optimizar el espacio.

     
    AFPH

    La forma en que miles de profesionales utilizan sus vehículos comerciales fue el punto de partida para desarrollar una nueva generación de furgones. Tras analizar hábitos reales de uso, Stellantis creó la Smart Compact Van, una propuesta que transforma el habitáculo en una herramienta de trabajo más práctica, flexible y eficiente.

    Disponible bajo las denominaciones Citroën Berlingo First, Peugeot Partner Active, Fiat Doblò EasyPRO y Opel Combo Start, esta nueva variante mantiene las dimensiones y capacidades de carga de los modelos actuales, pero introduce una profunda renovación interior orientada a quienes pasan gran parte de su jornada laboral solos al volante.

    AFPH

    La principal innovación es el sistema Flexiseat, un asiento modular para el acompañante que puede plegarse completamente para aumentar el volumen de carga hasta en 0,5 m³. Esta solución permite aprovechar un espacio que habitualmente permanece vacío y transformarlo en una extensión de la zona de carga.

    A ello se suma la Modutable, una mesa modular opcional que convierte el asiento plegado en una práctica estación de trabajo móvil o en una superficie para descansar durante las pausas.

    El concepto se complementa con la consola extraíble Moduconsole, el compartimiento Dashbox con múltiples espacios portaobjetos y el cajón Drivedrawer ubicado bajo el asiento del conductor para guardar computadores, tablets o documentos de forma segura.

    Otra característica destacada es Moduwork, una configuración que permite incorporar una tercera plaza central cuando es necesario. Si no se utiliza, ese espacio puede transformarse en una amplia zona de almacenamiento o facilitar el transporte de objetos especialmente largos dentro del habitáculo.

    Las capacidades de trabajo permanecen intactas. La gama ofrece dos longitudes de carrocería, una carga útil de entre 750 kilos y una tonelada, y un volumen de carga que oscila entre 3,3 y 4,4 metros cúbicos.

    La oferta mecánica apuesta por una estrategia multienergía. Destaca una nueva versión 100% eléctrica con hasta 270 kilómetros de autonomía, acompañada por dos motores diésel y una alternativa de gasolina. Además, Stellantis confirmó la llegada de una variante microhíbrida durante el próximo año.

    Aldo Ferrero

    Exteriormente, los modelos incorporan un nuevo paragolpes delantero de diseño más robusto, mientras que el interior ha sido rediseñado por completo para mejorar la ergonomía y maximizar el aprovechamiento del espacio.

    Aldo Ferrero

    Con estas innovaciones, la Smart Compact Van busca redefinir el concepto de vehículo comercial compacto, transformando la cabina en una verdadera oficina móvil adaptada a las necesidades reales de los profesionales.

    Más sobre:NoticiasCitroënFiatPeugeotOpelBerlingoDoblòPartnerComboVehículos comercialesVehículos eléctricosElectromovilidad

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