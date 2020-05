La segunda generación del Veloster ya está en el país

El fabricante coreano Hyundai, presentó este martes el renovado Veloster de segunda generación. El modelo de marcados tintes deportivos llega con una envergadura acrecentada, con alto equipamiento y dos nuevas mecánicas, incluyendo una turboalimentada.

En su estética, el modelo luce en el frontal una gran toma de aire de forma hexagonal con rejilla de tipo panal de abejas. Este diseño central se acompaña por los costados de dos pequeñas entradas que también ayudan a la refrigeración de los elementos al interior del capó. La cubierta en tanto, se muestra musculosa con cuatro líneas en relieve que moldean el diseño desde los extremos hacia el centro.

Si se lo mira desde atrás, el nuevo Veloster que subleva al modelo nacido en 2011, capta las miradas por una luneta corta que cae en ángulo de 45º y que crea un conjunto con la carrocería y los grupos ópticos. De todos modos, su rasgo más distintivo son las salidas de escapes, que se ubican al centro pero que varían según la versión. Así, en el motor atmosférico de 2.0 litros el sistema posee un único tubo, mientras que la variante más radical, de propulsión turbo, el Veloster está dotado de una doble salida de escapes.

veloster

Un nuevo corazón

Con el arribo de una nueva generación, también lo hacen las dos motorizaciones que mueven al Veloster. La versión más asequible se trata de un bloque aspirado de 2.0 litros que eroga 147 caballos y 179 Nm de torque a 4.850 giros. Esta mecánica de entrada puede ir acoplada a cajas manual o automática de seis relaciones.

Veloster

Para gustos más deportivos, el Veloster añade una opción turbo, que si bien es más pequeña en cubicaje -1.6 litros- se beneficia de la asistencia del compresor para generar 201 Hp y 265 Nm de torque que se encuentran desde las 1.500 rpm. Este generoso propulsor Hyundai va ligado a una caja automática de doble embrague y siete relaciones, con el que el hatchback sport es capaz de alcanzar los 100 km/h en siete segundos.

Veloster

En materia de equipamiento, el Veloster no sorprende mayormente, pues lo airbags laterales y de cortina, el control de estabilidad, asistencia de partida en pendiente y asistente de estacionamiento solo según versión.

A contar de hoy, el Hyundai Veloster de segunda generación está disponible en toda la red de la marca. Su precio arranca en los $ 11.990.000 para la versión MT Plus de motor 2.0, sigue en $ 12.990.000 con el MT Value también de 2.000 cc y sube a $ 13.990.000 para el 2.0 AT Premium. En tanto, la motorización turbo 1.6 arriba en octubre con un valor que cierra en $ 17.890.000.