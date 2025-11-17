Venta de autos eléctricos e híbridos al alza: cuáles son las vendidos
El informe de la ANAC de octubre informó que los vehículos de nuevas energías suman 27.563 unidades durante 2025, con un crecimiento de casi 96%.
El informe correspondiente a octubre de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) muestra que prácticamente duplica las ventas acumuladas respecto del año pasado.
Las comercializaciones al décimo mes del año acumulan 27.563 unidades, un 95,7% más que durante 2025. Así, representan el 10,8% de la participación en el mercado.
La fuerza de este incremento la hace el aumento de 107,4% de los vehículos electrificados no enchufables, con 20.739 unidades: 12.618 microhíbridos y 8.121 híbridos convencionales (o híbridos autorrecargables).
Los electrificados enchufables han subido 67,2% con 6.824 matriculaciones: 4.264 vehículos 100% eléctricos y 2.560 híbridos enchufables.
Respecto de octubre, se vendieron 3.137 vehículos electrificados, con los microhíbridos liderando con 1.442 (+67,9%), seguidos por los híbridos convencionales con 937 unidades (+52,6%), los 100% eléctricos con 392 (-26%), híbridos enchufables con 366 (+289%)
Por segmento, los SUV concentraron el 49,5% de las acumuladas en vehículos enchufables y el 90,4% en los no enchufables.
¿Cuáles son los autos ecológicos más vendidos en Chile a octubre?
Top 5 100% eléctricos (BEV)
- Volvo EX30: 549
- Tesla Model Y: 420
- Tesla Model 3: 318
- Renault: Kwid E-Tech: 259
- BYD Yuan Pro: 246
Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)
- BYD Shark GS: 424
- Changan CS55 Plus IDD: 328
- Volvo XC60: 326
- DFSK 600: 240
- BYD Song Pro: 211
Top 5 híbrido convencional (HEV+EREV)
- Toyota Corolla Cross: 2.019
- Toyota Yaris Cross: 1.251
- Hyundai Kona: 1.134
- Toyota RAV4: 1.104
- Hyundai Tucson: 502
Top 5 microhíbridos (MHEV)
- Suzuki Fronx: 3.041
- Suzuki Swift: 2.124
- Suzuki Grand Vitara: 1.548
- Peugeot Nuevo 2008: 1.275
- Peugeot 3008: 1.161
