Venta de autos eléctricos e híbridos al alza: cuáles son las vendidos

El informe correspondiente a octubre de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) muestra que prácticamente duplica las ventas acumuladas respecto del año pasado.

Las comercializaciones al décimo mes del año acumulan 27.563 unidades, un 95,7% más que durante 2025. Así, representan el 10,8% de la participación en el mercado.

La fuerza de este incremento la hace el aumento de 107,4% de los vehículos electrificados no enchufables, con 20.739 unidades: 12.618 microhíbridos y 8.121 híbridos convencionales (o híbridos autorrecargables).

Los electrificados enchufables han subido 67,2% con 6.824 matriculaciones: 4.264 vehículos 100% eléctricos y 2.560 híbridos enchufables.

Respecto de octubre, se vendieron 3.137 vehículos electrificados, con los microhíbridos liderando con 1.442 (+67,9%), seguidos por los híbridos convencionales con 937 unidades (+52,6%), los 100% eléctricos con 392 (-26%), híbridos enchufables con 366 (+289%)

Por segmento, los SUV concentraron el 49,5% de las acumuladas en vehículos enchufables y el 90,4% en los no enchufables.

¿Cuáles son los autos ecológicos más vendidos en Chile a octubre?

Volvo EX30 Andres Poehler W

Top 5 100% eléctricos (BEV)

Volvo EX30: 549

Tesla Model Y: 420

Tesla Model 3: 318

Renault: Kwid E-Tech: 259

BYD Yuan Pro: 246

Top 5 híbridos enchufables (PHEV+PEREV)

BYD Shark GS: 424

Changan CS55 Plus IDD: 328

Volvo XC60: 326

DFSK 600: 240

BYD Song Pro: 211

Top 5 híbrido convencional (HEV+EREV)

Toyota Corolla Cross: 2.019

Toyota Yaris Cross: 1.251

Hyundai Kona: 1.134

Toyota RAV4: 1.104

Hyundai Tucson: 502

Top 5 microhíbridos (MHEV)