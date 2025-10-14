Vision Iconic, el lujoso prototipo de Mercedes Benz que recuerda al Batimóvil de los 90

Llama la atención de inmediato. Ya sea porque se parece al Batimóvil que ocupaba el Batman de Michael Keaton en las películas dirigidas por Tim Burton en los 90 (1989 y 1992, para ser precisos) y en la serie de dibujos “Las nuevas aventuras de Batman”, o porque su larguísimo capó recuerda a los vehículos de lujo del siglo pasado.

Mercedes-Benz Group AG

Como sea, no pasa inadvertido el Vision Iconic de Mercedes Benz, un espectacular conceptual elaborado en las oficinas de diseño de la firma de la estrella en Shanghai, que levanta el telón sobre su estrategia para el futuro de la movilidad.

El conceptual suma innovaciones como la computación neuromórfica, la dirección electrónica, la pintura solar y la conducción altamente automatizada de nivel 4, con los que busca establecer nuevos estándares para la era eléctrica y digital.

Mercedes-Benz Group AG

La inspiración del Vision Iconic viene de la que consideran la época dorada del diseño automotriz: la década de 1930, a la que evoca con su presencia, su líneas esculturales y un toque Art Déco.

Mercedes-Benz Group AG

En su interior, tiene elementos del legendario 300 SL, como el asiento corrido continuo y la elegancia en la parte trasera. Entre todo, resalta la parrilla reimaginada para la era digital y de iluminación led, sacada de los clásicos W 108, el W 111 y el 600 Pullman.

Mercedes-Benz Group AG

Entre los pilares de esta hoja de ruta, Mercedes apunta hacia tecnologías de batería de ultraalta potencia, capaces de alcanzar niveles de carga extremos que hoy solo están en fase conceptual.

Al mismo tiempo, está procesando una transición hacia arquitecturas modulares que puedan adaptarse tanto al segmento de lujo tradicional como a futuras formas de movilidad, desde sedanes y SUVs hasta formatos más experimentales.

Mercedes-Benz Group AG

Otro elemento del Vision Iconic clave es el desarrollo de una infraestructura de carga de gran escala y la búsqueda de lograr autonomías significativas en tiempos cortos. La marca trabaja en conjuntos de carga y gestión de energía que soporten alta potencia, para lograr que la experiencia eléctrica se acerque a la familiaridad de recargar un automóvil convencional.