SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Volkswagen devuelve el apellido Tiguan a su SUV eléctrico

    La marca alemana dejará atrás el nombre ID.4 y apostará por una denominación reconocida. El cambio llegará en 2026 junto a un rediseño y ajustes técnicos.

     

    Volkswagen decidió ponerle punto final a uno de los nombres más comentados de su era eléctrica. El ID.4 dejará de existir tal como lo conocemos y, desde 2026, pasará a llamarse ID. Tiguan. No es un adiós al modelo, sino a la lógica de los números, que nunca terminó de convencer fuera de la marca.

    El giro fue adelantado por información conocida desde el sindicato IG Metall en Alemania y apunta a una revisión más profunda de la gama eléctrica. La idea es simple: usar nombres que la gente reconozca sin tener que descifrar siglas.

    El ID. Tiguan no será un caso aislado. Volkswagen ya confirmó que el ID.2 se llamará ID. Polo, y todo indica que otros eléctricos seguirán el mismo camino. Si el SUV eléctrico juega en el mismo segmento que el Tiguan a combustión, el nombre ya estaba puesto sobre la mesa.

    Las fotos espía muestran un rediseño claro. Nuevos faros, parachoques distintos y una zaga revisada marcan distancia con el ID.4. El diseño apuesta por líneas más rectas y una postura más robusta, acercándose al Tiguan tradicional y dejando atrás el estilo más redondeado del eléctrico actual.

    Volkswagen también corrigió el rumbo puertas adentro. El ID. Tiguan recuperará controles físicos, incluida una perilla para el volumen. El interior será más sobrio, con mejores materiales y pantallas de mayor tamaño, siguiendo la línea de los últimos lanzamientos eléctricos de la marca.

    El modelo usará una versión actualizada de la plataforma MEB Plus. Habrá nuevas baterías, incluidas opciones LFP, pensadas para bajar costos y aumentar durabilidad. Eso sí, se mantiene la arquitectura de 400 V, sin cambios mayores en carga rápida.

    El ID. Tiguan se fabricará en Alemania al menos hasta 2031, una señal clara de que Volkswagen ve en este SUV eléctrico un pilar para los próximos años.

    Más sobre:NoticiasVolkswagenID TiguanSUVAutos eléctricosElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Portonazo en Maipú: asaltante que murió atropellado tenía condena por homicidio

    Sedini por proyecto de Sala Cuna Universal: que la ley “salga mal hecha” y “apurada” es “un error”

    Karlezi niega que bases del Partido Nacional Libertario compartan el disgusto de Labbé por no sumarse al gobierno de Kast

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 28 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    Dónde y a qué hora ver a Chile contra Colombia por la Copa América Futsal

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile
    Chile

    A qué hora y quién transmite la despedida de José Pepe Rojas con la Universidad de Chile

    Ángela Vivanco busca evitar la prisión preventiva y su defensor apunta contra Codelco y Valencia

    Manouchehri (PS) revela gestiones para concretar acuerdo administrativo con el Partido de la Gente en la Cámara de Diputados

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna
    Negocios

    Gobierno celebra datos de empleo y destaca la necesidad de avanzar con el proyecto de sala cuna

    El dólar retoma su caída ante rally del cobre

    Telefónica cita a junta para zanjar transacciones y el acceso a crédito en medio del proceso de venta

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla
    Tendencias

    Alerta en Chile por murciélagos con rabia: síntomas de la enfermedad mortal y cómo prevenirla

    Cuál es la capacidad de fuego con la que Irán podría responder a un potencial ataque de EEUU

    Qué se sabe del accidente de avión que dejó 15 muertos tras estrellarse en Colombia

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT
    El Deportivo

    Con una parrilla de más de 600 partidos: el intenso año que tendrá el fútbol chileno tras el acuerdo entre la ANFP y TNT

    La U anuncia nuevo beneficio para los abonados y explica el alza de precio

    Pablo Milad responde a las críticas de Marcelo Díaz contra la ANFP por el castigo a 3.200 hinchas de la U

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional
    Cultura y entretención

    My Chemical Romance en Chile: una eléctrica ceremonia en llamas, sangre y rock emocional

    La evolución de Lorde en cinco canciones esenciales

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití
    Mundo

    Informe de Médicos Sin Fronteras denuncia alarmante aumento de la violencia sexual y de género en capital de Haití

    Videos muestran altercado entre enfermero y oficiales federales 11 días antes de su muerte a tiros en Minneapolis

    Dinamarca confirma primeros contactos bilaterales con Estados Unidos sobre Groenlandia

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó