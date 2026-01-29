Volkswagen devuelve el apellido Tiguan a su SUV eléctrico

Volkswagen decidió ponerle punto final a uno de los nombres más comentados de su era eléctrica. El ID.4 dejará de existir tal como lo conocemos y, desde 2026, pasará a llamarse ID. Tiguan. No es un adiós al modelo, sino a la lógica de los números, que nunca terminó de convencer fuera de la marca.

El giro fue adelantado por información conocida desde el sindicato IG Metall en Alemania y apunta a una revisión más profunda de la gama eléctrica. La idea es simple: usar nombres que la gente reconozca sin tener que descifrar siglas.

El ID. Tiguan no será un caso aislado. Volkswagen ya confirmó que el ID.2 se llamará ID. Polo, y todo indica que otros eléctricos seguirán el mismo camino. Si el SUV eléctrico juega en el mismo segmento que el Tiguan a combustión, el nombre ya estaba puesto sobre la mesa.

Las fotos espía muestran un rediseño claro. Nuevos faros, parachoques distintos y una zaga revisada marcan distancia con el ID.4. El diseño apuesta por líneas más rectas y una postura más robusta, acercándose al Tiguan tradicional y dejando atrás el estilo más redondeado del eléctrico actual.

Volkswagen también corrigió el rumbo puertas adentro. El ID. Tiguan recuperará controles físicos, incluida una perilla para el volumen. El interior será más sobrio, con mejores materiales y pantallas de mayor tamaño, siguiendo la línea de los últimos lanzamientos eléctricos de la marca.

El modelo usará una versión actualizada de la plataforma MEB Plus. Habrá nuevas baterías, incluidas opciones LFP, pensadas para bajar costos y aumentar durabilidad. Eso sí, se mantiene la arquitectura de 400 V, sin cambios mayores en carga rápida.

El ID. Tiguan se fabricará en Alemania al menos hasta 2031, una señal clara de que Volkswagen ve en este SUV eléctrico un pilar para los próximos años.