Agencias iraníes refutan a Trump y descartan conversaciones con Teherán sobre la guerra

El 11 de marzo de 2026 se celebró en Teherán, Irán, el funeral de altos mandos militares iraníes fallecidos durante los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos e Israel contra Irán. Foto: Xinhua

El presidente estadounidense Donald Trump declaró el lunes que había ordenado posponer durante cinco días cualquier ataque militar contra centrales eléctricas iraníes, horas antes de la fecha límite que amenazaba con una mayor escalada del conflicto, que ya lleva cuatro semanas.

Trump afirmó en una publicación en su plataforma Truth Social que Estados Unidos e Irán habían mantenido conversaciones “muy buenas y productivas” durante los dos últimos días sobre una “resolución completa y total de las hostilidades en Medio Oriente”.

En su mensaje, escrito íntegramente en mayúsculas, afirmó haber dado instrucciones al Ministerio de Defensa para que aplazara los ataques hasta conocer el resultado de las conversaciones.

🤔Alright. Iranian media report that there have been no talks with Trump



Iran’s Foreign Ministry also says there are no negotiations with Washington — and accuses Trump of buying time while efforts to stop the war continue. https://t.co/snIhQUe84y pic.twitter.com/86G2InNgUO — NEXTA (@nexta_tv) March 23, 2026

Sin embargo, la agencia de noticias iraní Fars declaró tras la publicación de Trump que no hubo comunicación directa con Estados Unidos ni a través de intermediarios.

Citando una fuente anónima, Fars indicó que Trump había dado marcha atrás tras enterarse de que Irán respondería atacando todas las centrales eléctricas de la región.

En tanto, la agencia Tasnim, también vinculada al régimen de Teherán, cita a un alto funcionario de seguridad iraní que afirma que “no ha habido ni hay negociaciones en curso”. “Con este tipo de guerra psicológica ni el estrecho de Ormuz volverá a las condiciones previas a la guerra, ni habrá tranquilidad en los mercados energéticos”, sostiene.

La misma fuente considera que “el ultimátum de cinco días de Trump significa la continuación del plan estadounidense para cometer crímenes contra el pueblo”. “Nosotros continuaremos respondiendo y defendiendo ampliamente al país”, afirmó, según consigna el diario El País.

Speaking to Tasnim on Monday, a senior security official said Trump has retreated in the face of credible military threats from Iran regarding attacks on critical infrastructure.https://t.co/FtxMtKfdZE https://t.co/NybbXAbCEe — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) March 23, 2026

Ambas agencias han publicado también que el presidente estadounidense ha dado marcha atrás en su plan de atacar infraestructuras críticas iraníes “debido a la credibilidad de las amenazas militares de Irán”.

Una fuente informada sobre los planes de guerra de Israel afirmó que Washington lo había mantenido al tanto de sus conversaciones con Teherán y que era probable que Israel siguiera el ejemplo de EE.UU. y suspendiera cualquier ataque contra centrales eléctricas e infraestructura energética iraníes.

#LIVE | Iran’s Fars news agency, citing a source, said there were no direct or indirect communications with the US President despite Trump’s statement about having held "productive" talks with Tehran.



Follow the live updates here: https://t.co/cTDnKJuAXN — The Wire (@thewire_in) March 23, 2026

La oficina del primer ministro israelí no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán ni sobre la decisión de Washington de suspender los ataques contra algunos objetivos iraníes, indicó Reuters.

En tanto, el Ejército israelí acaba de anunciar una nueva oleada de ataques contra todo Teherán.