SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    El incidente se produjo en la estación de Adamuz, en Córdoba.

    Por 
    Europa Press
    Vista del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, en Córdoba, España.

    Al menos 21 fallecidos y 25 heridos graves han sido hallados tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas este domingo de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press. Por su parte, la circulación de trenes de Alta Velocidad continúa suspendida.

    Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia.

    Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

    El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha informado a través de sus redes sociales de que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz”, al tiempo que ha precisado que “la última información que llega es muy grave”.

    “Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, detalla.

    Más sobre:EspañaTrenesDescarrilamientoAdamuzCórdobaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Más de 24 mil hectáreas quemadas y 18 fallecidos por incendios forestales en Ñuble y Biobío

    Fiscalía Regional de Ñuble indaga el origen de incendios forestales en la zona

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Incendios forestales en Ñuble y Biobío: revisa dónde están los centros de acopio habilitados

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios
    Chile

    Gendarmería informa que no se ha decretado la evacuación ex cárcel El Manzano ante emergencia de incendios

    Prohíben transporte de combustibles en bidones en Biobío por riesgo de incendios

    Comienza el toque de queda en Lirquén en medio de la emergencia por incendios forestales

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses
    Negocios

    Uso de la IA en los emprendedores chilenos aumentó 25% en tres meses

    PriceSmart ya tiene dos locaciones para su debut en Chile

    Megafusiones mineras: Cuál es el rol de Chile y cómo se acomodan Codelco y Antofagasta para capear la ola

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”
    Tendencias

    Google publica mapa de los incendios forestales en “tiempo real”

    Cómo hacer exitosamente una desintoxicación digital, según los expertos

    Los trastornos psiquiátricos que podrían tener la misma causa, según un reciente estudio

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos
    El Deportivo

    Escándalo en la final de la Copa Africana de Naciones: Senegal se retira del partido por un penal en los descuentos

    Increíble consagración de Senegal en la Copa Africana de Naciones: vence a Marruecos tras retirarse de la cancha por un penal

    Un inicio de año prometedor: Gonzalo Tapia anota su primer gol del 2026 con Sao Paulo en el clásico ante Corinthians

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Festival Santiago Off 2026: las actividades gratuitas que se realizarán en las regiones Metropolitana y de Valparaíso

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Desde el respeto

    Park Chan-wook: “Sería interesante que esta película tuviera un remake en Chile o EE.UU.”

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España
    Mundo

    “El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

    Países europeos sancionados por Trump subrayan que su presencia en Groenlandia “no amenaza a nadie”

    Poder Judicial iraní promete “fuertes castigos” a instigadores de protestas

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”