“El impacto ha sido terrible”: Al menos 21 muertos y 25 heridos graves tras descarrilar dos trenes de alta velocidad en España

Al menos 21 fallecidos y 25 heridos graves han sido hallados tras el descarrilamiento sobre las 19.45 horas este domingo de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz (Córdoba), lo que provocó que invadiera la vía contigua, según ha confirmado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a través de un mensaje en sus redes sociales, consultado por Europa Press. Por su parte, la circulación de trenes de Alta Velocidad continúa suspendida.

🔴 Trabajamos en coordinación con los servicios de emergencia y empresas ferroviarias en el accidente que ha tenido lugar en Adamuz (Córdoba).



✖️🚄 La circulación de alta velocidad entre Madrid y Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva seguirá suspendida, al menos, durante todo el… https://t.co/UNHi8zFT54 — Adif (@Adif_es) January 18, 2026

Por la vía contigua circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente, según informaba el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) a través de su cuenta oficial en la red social X, consultada por esta agencia.

🔴AMPLIACIÓN | En el descarrilamiento y colisión en #Adamuz #Córdoba hay heridos.



El 061 ha desplegado:



- 5 UVIs móviles del 061

- Vehículo de Apoyo Logístico del 061

- 4 DCCU (Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia). — EMA 112 (@E112Andalucia) January 18, 2026

Asimismo, el 061 ha informado en sus redes sociales de que ha desplegado un amplio dispositivo ante el incidente, que incluye cinco UVIs móviles, un vehículo de apoyo logístico y cuatro unidades del Dispositivo de Cuidados Críticos de Urgencia (DCCU), para atender a los heridos y coordinar la asistencia en el lugar.

Consternado por el accidente de tren en Adamuz.



Mis pensamientos están con las víctimas y sus familias. Todo mi apoyo a los servicios de emergencias y a todos los que están ayudando. — José Manuel Albares (@jmalbares) January 18, 2026

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España, Óscar Puente, ha informado a través de sus redes sociales de que sigue desde el Centro de Gestión de Red H24 de Adif “siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz”, al tiempo que ha precisado que “la última información que llega es muy grave”.

La última información que llega es muy grave. Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que… https://t.co/mqewlNBmDf — Óscar Puente (@oscar_puente_) January 18, 2026

“Las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección Madrid han descarrilado, invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva. El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo”, detalla.