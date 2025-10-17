Al menos 11 muertos, incluidos siete niños, en un ataque de Israel en Ciudad de Gaza pese al alto el fuego

Al menos 11 personas murieron, incluidos siete niños, tras un ataque del ejército de Israel contra el vehículo en que intentaban regresar a su casa en Ciudad de Gaza, a pesar del acuerdo de alto el fuego acordado la semana pasada entre Israel y Hamas.

La Defensa Civil de Gaza informó que todos eran miembros de una misma familia que intentaba volver a su hogar en el barrio de Zeitun. Entre las víctimas mortales también hay tres mujeres, según el diario palestino Filastín, afín a Hamas.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) no se pronunciaron sobre el hecho, pero sí confirmaron que lanzaron un ataque aéreo contra “varios terroristas que emergieron de un agujero” en Jan Yunis (sur) y se acercaron a las tropas israelíes, “lo que representaba una amenaza inmediata para ellas”.

También identificaron “a varios terroristas que emergieron de un agujero en la zona de Rafá (sur) y dispararon contra las fuerzas en la zona, sin que se produjeran bajas” entre sus filas. Asimismo, reiteraron que están desplegadas en la zona y que “continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata”.

Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Foto: Xinhua Chen Junqing

El acuerdo de la semana pasada incluía un alto el fuego y el inicio de un proceso de liberación de israelíes -vivos y muertos- secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial de las autoridades de Israel.

Hasta la fecha, el grupo islámico ha liberado a los 20 rehenes vivos y entregado nueve cadáveres, con discrepancias sobre la identidad de una décima persona.

Por su parte Israel ha puesto en libertad a más de 1.900 palestinos que estaban en sus prisiones y entregado, hasta ahora, 120 cuerpos de palestinos muertos en el marco de la ofensiva que mantenía desde entonces.

Sin embargo, aún no autoriza el paso de ayuda humanitaria en los niveles acordados, citando retrasos en la entrega de cadáveres por parte de Hamas, que por su parte sostiene que no cuenta con la maquinaria adecuada para recuperarlos de entre los edificios bombardeados por el ejército israelí.

Las autoridades gazatíes afirmaron el jueves que la citada ofensiva, desatada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, deja hasta la fecha 67.967 muertos y 170.179 heridos.

Si bien reiteró que “hay víctimas bajo los escombros y tirados en las calles debido a que las ambulancias y los equipos de Protección Civil aún no pueden llegar hasta ellos”, por lo que considera que la cifra real es superior.