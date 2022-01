Al menos 19 personas mueren en peor incendio registrado en 30 años en Nueva York

Al menos 19 personas murieron y decenas resultaron heridas después de que un incendio arrasara un edificio de departamentos en el barrio neoyorquino del Bronx, informó ayer el alcalde Eric Adams.

“Sabemos que tenemos 19 personas que están confirmadas como muertas, así como varias otras en estado crítico”, dijo a CNN Adams, quien ha sido alcalde desde hace apenas una semana. Añadió que 63 personas resultaron heridas en el incendio. “Este será uno de los peores incendios de nuestra historia”, apuntó. El alcalde dijo que la cifra de fallecidos por el fuego era “horrenda”.

Tanto The New York Times como CNN citaron funcionarios no identificados que daban cuenta de nueve niños entre los fallecidos. Según fuentes citadas por el New York Post, una de las víctimas mortales sería un niño de cuatro años. “Estaban sacando cuerpos de todos los pisos. Es el peor incendio que he visto en 30 años”, relató un bombero al diario sensacionalista.

El personal de emergencia del FDNY brinda asistencia médica mientras responde al incendio en un edificio del Bronx, el 9 de enero de 2022. Foto: Reuters

Los heridos fueron trasladados a cinco hospitales y muchos de ellos sufrieron paros cardíacos y respiratorios, informó The New York Times.

En Nueva York se teme que el número de víctimas aumente. Vecinos narraron haber visto a residentes desesperados haciendo señas, aparentemente atrapados y sin posibilidades de escapar. “Era un caos”, contó a AFP George King, quien vive en el edificio adyacente. “He vivido aquí 15 años y es la primera vez que veo algo así”. “Vi el humo, mucha gente estaba en pánico. Podías ver que nadie quería saltar del edificio. La gente estaba agitando los brazos desde las ventanas”, agregó.

Personas caminan en la escena del incendio en un edificio de departamentos en el barrio del Bronx, el 9 de enero de 2022. Foto: Reuters

Una de las vecinas, Cristal Díaz, de 27 años, logró huir del edificio en llamas desde el 15º piso junto a sus primos, su tía y su perro. “Estaba tomando un café en el salón cuando olí el humo. Mojamos toallas para ponerlas bajo las puertas. Ha sido toda una locura”, relató. Otro vecino explicó que muchos vecinos no salieron de sus casas, porque no es raro que suene la alarma antiincendios unas dos veces por semana.

“La última vez que tuvimos pérdidas de vidas, como puede ser este horrible (siniestro), fue hace 30 años, también en el Bronx”, señaló el comisario del cuerpo de bomberos, Dan Nigro, citado por NBC News. El comisario explicó que la puerta del departamento dúplex, donde se originó el incendio, se había quedado abierta, lo que permitió que el fuego y el humo se extendieran. Edificios como este, prosiguió, no tienen salidas de emergencia.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, habla durante una conferencia de prensa afuera del edificio donde ocurrió el incendio en el Bronx. Foto: AP

El fuego, que se “extendió por lo alto del edificio”, dejó “víctimas en cada piso, en las escaleras”, agregó Nigro. El comisario dijo que el incendio “comenzó en un calentador eléctrico que funcionaba mal” en una unidad de departamentos que abarca el segundo y tercer piso del edificio.

Al menos 200 bomberos participaron en la extinción del fuego que se declaró hacia media mañana en los pisos segundo y tercero de un edificio de 19 pisos, en el corazón del Bronx, según el FDNY.

La Asociación de Bomberos Uniformados denunció la falta de personal en los camiones que fueron llegando al lugar. “Había cuatro bomberos en lugar de cinco (en el primer camión), porque falta personal por el coronavirus”, explicó el presidente de la asociación, Andrew Ansbro. “Varios de los camiones que llegaron primero estaban en la misma situación. Si hubiera habido personal suficiente se podría haber extinguido antes el fuego y se habría dado atención médica antes”, indicó.

Bomberos trabajan afuera de un edificio de departamentos después de un incendio en el Bronx, el 9 de enero de 2022, en Nueva York. Foto: AP

Imágenes divulgadas en la cuenta Twitter del FDNY mostraban cómo llamas coronadas por una espesa columna de humo negro surgían de una ventana del segundo piso de este edificio de ladrillo marrón. Las llamas rápidamente envolvieron gran parte de la estructura, y Nigro indicó que el humo era tan denso como para ser “sin precedentes”.

El siniestro se produce solo cuatro días después de que un incendio en Filadelfia matara a 12 personas, entre ellas ocho niños, en un edificio de interés social de tres pisos, en lo que fue uno de los incendios recientes más mortíferos de Estados Unidos.

En diciembre de 2017, 13 personas murieron en un incendio en un edificio de departamentos en el Bronx, el más letal de la ciudad registrado en 25 años. Nueva York, con nueve millones de habitantes, sufre en varios vecindarios de una inmensa crisis de alojamiento, con inmuebles a veces viejos y en mal estado.