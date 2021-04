Alberto Fernández: “No tengo la menor idea de cómo me contagié. Si no fuera por la vacuna, evidentemente la estaría pasando muy mal”

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó hoy que de no haberse aplicado las dos dosis de la vacuna Sputnik V, del centro ruso Gamaleya, atravesaría un mal momento tras contraer el Covid-19. “No tengo la menor idea de cómo me contagié. Soy alguien que se cuida mucho. Si no fuera por la vacuna, la estaría pasando muy mal”, dijo en su primera declaración pública, con la radio 750, luego de comunicar el resultado positivo de un test de antígeno la medianoche del viernes.

“Hay que esperar que se confirme el resultado del test rápido (de antígenos) con el PCR (análisis molecular)”, indicó el jefe de Estado, quien cumplió el viernes 62 años y se encuentra aislado en una habitación de huéspedes de la residencia presidencial de Olivos, en el norte de Buenos Aires.

Fernández –que recibió la primera dosis de la vacuna el 21 de enero y la segunda el 11 de febrero- había informado en la madrugada de hoy que había presentado “un registro de fiebre de 37,3 y un leve dolor de cabeza”. En la entrevista señaló que sabía que había habido un caso en la Quinta de Olivos en “la cocina, pero lo llamé al intendente de la quinta y me indicó que la persona no tuvo contacto conmigo”.

“Me siento bien. Lo mío fue casi preventivo porque ayer fue mi cumpleaños y pude tocar la guitarra, almorzar con mi hijo y Fabiola. Pasé el día lo más bien y a la noche, cuando volví al cuarto tuve un dolor de cabeza medio raro, no era un dolor intenso pero sí molesto”, indicó. Además, aclaró que el médico le revisó “los pulmones y la saturación de oxígeno” y que constató así que se encuentra fuera de riesgo. “No tengo ningún síntoma preocupante”, sostuvo.

Su esposa, Fabiola Yáñez, de 39 años, informó en las redes sociales que su test de antígenos dio negativo.

El laboratorio Gamaleya no tardó en reaccionar y lamentó lo ocurrido. “Nos entristece enterarnos de esto (el contagio de Fernández). Sputnik V es 91,6% eficaz contra la infección y 100% eficaz contra los casos graves. Si la infección se confirma, la vacunación asegura una rápida recuperación sin síntomas graves. Le deseamos una rápida recuperación”, escribió en Twitter.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, está siendo inoculado con la vacuna Sputnik V contra COVID-19 en el Hospital Posadas en las afueras de Buenos Aires el 21 de enero pasado. Foto: AFP

Por el momento, el vocero de Fernández, Juan Pablo Biondi, y el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello, junto al presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández, permanecen aislados tras haber mantenido algún contacto cercano con el mandatario, dijo hoy a The Associated Press un funcionario del gobierno que pidió no ser nombrado.

El canciller Felipe Solá y el secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la cancillería argentina, Daniel Filmus, también se sometieron a un aislamiento, agregó el funcionario.

En Argentina, de 45,4 millones de habitantes, se ha vacunado hasta el sábado a 4,1 millones de personas. El país está sufriendo la segunda ola de coronavirus. Registra más de 2,3 millones de contagios y supera los 56.000 fallecidos. En total, Argentina ha recibido hasta ahora 6,7 millones de dosis de vacunas contra el covid-19, de las cuales 3,9 millones son de Sputnik V.