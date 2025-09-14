“Amenaza la seguridad regional”: Unión Europea condena la expedición de drones rusos en espacio aéreo rumano

La Unión Europea condenó la presencia de drones rusos en el espacio aéreo de Rumania y lo calificó como una “escalada imprudente”.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, manifestó sus reproches y señaló que el actuar de Rusia “constituye una vez más una violación flagrante de la soberanía de la UE y una grave amenaza para la seguridad regional”.

A las declaraciones de la representante se sumó la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, quien manifestó: “La violación del espacio aéreo rumano por parte de drones rusos constituye otra infracción inaceptable de la soberanía de un Estado miembro de la UE. Esta escalada imprudente y continuada amenaza la seguridad regional”.

El incidente ocurrió el sábado, cuando el gobierno rumano activó sus alertas ante la incursión de un dron ruso en la frontera que comparte con Ucrania. Ante la intromisión, Rumania ordenó el despegue de dos cazas F-16 para dar seguimiento al artefacto, sin embargo, desapareció del radar en la región de Tulcea, a unos 20 kilómetros de la frontera ucraniana.

Una vez que Rumania detectó la presencia de drones y descartó daños humanos, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país comunicó sus reclamos a la embajada de Rusia.

Este hecho se replicó hace unos días con Polonia, también miembro de la OTAN. Desde la organización han salido a denunciar la expedición y ya enviaron una flota de aviones caza a la zona fronteriza con Ucrania.