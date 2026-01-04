Argentina y Perú anuncian restricciones migratorias para personas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro

Los gobiernos de Argentina y Perú anunciaron la adopción de nuevas restricciones migratorias dirigidas a ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro, en respuesta a los recientes acontecimientos políticos y judiciales ocurridos en Venezuela tras la captura del mandatario.

En el caso de Argentina, el vocero presidencial Manuel Adorni informó que la Dirección Nacional de Migraciones, en coordinación con otros organismos del Estado, resolvió establecer limitaciones al ingreso de personas relacionadas con el régimen chavista.

Según precisó a través de X, las restricciones abarcan a funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y personas sancionadas por Estados Unidos, entre otros.

“Gracias a esta medida, los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”, señaló Adorni.

Gobierno de Perú también implementa restricciones

En tanto, el Ministerio del Interior de Perú, a través de la Superintendencia Nacional de Migraciones y en coordinación con la Policía Nacional, informó que se implementarán nuevas medidas migratorias de manera inmediata.

Estas apuntan a personas extranjeras de nacionalidad venezolana que estén relacionadas con el régimen de Maduro y que hayan sido sancionadas, con el objetivo de restringir su ingreso al país e impedir que utilicen territorio peruano para evadir procesos judiciales.

Desde el Ejecutivo peruano indicaron que las decisiones se adoptan en ejercicio de la soberanía nacional y en resguardo del orden interno y la seguridad del país.