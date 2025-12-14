Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

Trabajadores de emergencia en espera en la playa de Bondi después del tiroteo reportado en Sídney, domingo, 14 de diciembre de 2025. Foto: X

La policía de Nueva Gales del Sur, en Australia, confirmó que 16 personas murieron y 40 permanecen en el hospital tras el tiroteo de este domingo en Bondi Beach. Entre los fallecidos está incluido un niño, dijo a ABC News el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park.

El ministro de Salud también indicó que cuatro niños fueron trasladados al hospital luego del tiroteo en Bondi Beach. Dice que algunos de ellos están muy gravemente heridos. “Esperamos y rezamos para que sobrevivan las próximas horas”, declaró a la emisora Australian Broadcasting Corporation (ABC News).

Actualmente no está claro si la cifra actualizada de muertos incluye a alguno de los pistoleros. La policía informó anteriormente que uno de los presuntos atacantes había muerto, mientras que otro se encontraba en estado crítico. “Pronto habrá más información disponible”, dijo la policía en una actualización publicada en X.

Police can confirm 16 people have died and 40 people remain in hospital following yesterday's shooting at Bondi.



En una publicación separada en las redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur dice que “Bondi Beach y las carreteras circundantes en el área de Bondi estarán cerradas hoy mientras los investigadores continúan trabajando en la escena del crimen”.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el ataque terrorista de Bondi Beach como un “acto de antisemitismo maligno” dirigido contra la comunidad judía de Australia, declarando que la nación nunca se someterá a la “división, la violencia o el odio”.

El premier prometió “erradicar” el odio que alimentó el tiroteo masivo mortal en un evento de Janucá junto al mar el domingo por la noche y defendió la respuesta de su gobierno al creciente antisemitismo en Australia.

El tiroteo tuvo lugar durante un evento que celebraba la primera noche de Hanukkah cerca de la popular playa de Sídney. La policía afirma que asistieron más de 1.000 personas. La policía también dice que el ataque está siendo tratado como un incidente terrorista y que fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”.

El rabino Eli Schlanger, padre de cinco hijos nacido en Gran Bretaña, fue identificado como una de las víctimas asesinadas en el tiroteo. Otro hombre, identificado por un familiar al canal 7News como Ahmed Al Ahmed, quien fue filmado luchando por un arma de fuego con uno de los pistoleros, recibió dos disparos y está en el hospital.