VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Entre los heridos por el tiroteo en Bondi Beach hay cuatro menores que fueron trasladados al hospital, según dijo el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Trabajadores de emergencia en espera en la playa de Bondi después del tiroteo reportado en Sídney, domingo, 14 de diciembre de 2025. Foto: X Mark Baker

    La policía de Nueva Gales del Sur, en Australia, confirmó que 16 personas murieron y 40 permanecen en el hospital tras el tiroteo de este domingo en Bondi Beach. Entre los fallecidos está incluido un niño, dijo a ABC News el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur, Ryan Park.

    El ministro de Salud también indicó que cuatro niños fueron trasladados al hospital luego del tiroteo en Bondi Beach. Dice que algunos de ellos están muy gravemente heridos. “Esperamos y rezamos para que sobrevivan las próximas horas”, declaró a la emisora Australian Broadcasting Corporation (ABC News).

    Actualmente no está claro si la cifra actualizada de muertos incluye a alguno de los pistoleros. La policía informó anteriormente que uno de los presuntos atacantes había muerto, mientras que otro se encontraba en estado crítico. “Pronto habrá más información disponible”, dijo la policía en una actualización publicada en X.

    En una publicación separada en las redes sociales, la Policía de Nueva Gales del Sur dice que “Bondi Beach y las carreteras circundantes en el área de Bondi estarán cerradas hoy mientras los investigadores continúan trabajando en la escena del crimen”.

    El primer ministro australiano, Anthony Albanese, condenó el ataque terrorista de Bondi Beach como un “acto de antisemitismo maligno” dirigido contra la comunidad judía de Australia, declarando que la nación nunca se someterá a la “división, la violencia o el odio”.

    El premier prometió “erradicar” el odio que alimentó el tiroteo masivo mortal en un evento de Janucá junto al mar el domingo por la noche y defendió la respuesta de su gobierno al creciente antisemitismo en Australia.

    El tiroteo tuvo lugar durante un evento que celebraba la primera noche de Hanukkah cerca de la popular playa de Sídney. La policía afirma que asistieron más de 1.000 personas. La policía también dice que el ataque está siendo tratado como un incidente terrorista y que fue “diseñado para atacar a la comunidad judía de Sídney”.

    El rabino Eli Schlanger, padre de cinco hijos nacido en Gran Bretaña, fue identificado como una de las víctimas asesinadas en el tiroteo. Otro hombre, identificado por un familiar al canal 7News como Ahmed Al Ahmed, quien fue filmado luchando por un arma de fuego con uno de los pistoleros, recibió dos disparos y está en el hospital.

    Lee también:

    Más sobre:AustraliaTiroteoBondi BeachAntisemitaJudíosIsraelAtaqueMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Matthei aborda posible desempeño de Kast en balotaje y apunta a expectativas por promesas de campaña

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    Dirección del Trabajo fiscaliza cumplimiento del feriado para esta jornada electoral y aplica 20 multas a nivel nacional

    Presidente Boric acompaña a su pareja a votar en La Florida

    Lo más leído

    1.
    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    Irán incauta petrolero extranjero con seis millones de litros de diésel en el mar de Omán

    2.
    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    Trump es demandado por la demolición del Ala Este de la Casa Blanca

    3.
    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    Bryan Stern, el veterano de fuerzas especiales que rescató a Machado, le rogó que no regresara a Venezuela

    4.
    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 16 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Tiroteo durante fiesta judía en la playa de Bondi deja al menos a 16 muertos y tensa relación entre Israel y Australia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Nueva demanda: familia asegura que ChatGPT instó a un hombre a matar a su madre

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    “Inesperado”: la investigación que encontró un comportamiento inusual en un tsunami, tras un terremoto 8.8

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Cómo el barco petrolero incautado por EEUU frente a Venezuela ocultó su ubicación real para evitar ser interceptado

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Alavés vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Crystal Palace vs. Manchester City en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 14 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas
    Chile

    Alerta roja por incendio forestal en Constitución: superficie preliminar afectada sube a 25 hectáreas

    Qué es OneSignal, la plataforma de mensajería involucrada en la polémica que enreda a Lipigas en medio de las elecciones

    “La unidad no es opcional”: líderes oficialistas y de la DC abordan el futuro de la alianza Unidad por Chile

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir
    Negocios

    Klaus Schmidt-Hebbel afirma que Chile tiene una emergencia fiscal que es moderada y se puede corregir

    Cinco libros recientes sobre cómo es el camino de emprender en Chile

    La “inmobiliaria” del Estado que pretende comprar el edificio de Telefónica

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez
    Tendencias

    Cuáles son las 5 fases por las que pasa nuestro cerebro desde que nacemos hasta la vejez

    Ozempic para gatos: el nuevo medicamento que ya se está probando en felinos con sobrepeso

    7 amenazas de ciberseguridad que enfrentarán las empresas en Latinoamérica en 2026, según el pronóstico de Kaspersky

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile
    El Deportivo

    Arturo Vidal aborda su futuro en Colo Colo y le deja un recado al próximo Presidente de Chile

    ¿Se acerca a la U? La decisión de Eduardo Vargas en torno a su futuro en Audax Italiano

    La advertencia de Almeyda a Gabriel Suazo tras goleada del Sevilla: “Su lesión abrió una puerta que están aprovechando”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de diciembre

    El cascanueces en el Teatro Nescafé de las Artes: los detalles de las funciones y dónde comprar las entradas

    Con actividades y descuentos: la Feria de Libros del IES tendrá una nueva versión

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers
    Cultura y entretención

    Fallece a los 86 años Ernesto Acher, exintegrante de Les Luthiers

    Guillermo Arriaga, guionista y escritor mexicano: “La guerra con Estados Unidos dejó un ego herido en los mexicanos, a muchos mexicanos aún nos pesa”

    Ir al paraíso, donde nadie me espera: un relato de Jaime Bayly

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia
    Mundo

    Ascienden a 16 los muertos, incluido un niño, tras ataque antisemita en playa de Australia

    Un sospechoso detenido tras tiroteo en universidad de Brown en Estados Unidos

    Quién es Ahmed al Ahmed, el ciudadano que desarmó a atacante en el fatal tiroteo en Australia

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni
    Paula

    Catalina Castro Choque: seis generaciones de ayni

    La primera de todas: el libro de Gabriela Mistral que se reparte gratis en el metro

    Fundación Gerocultura: el proyecto que pone la vejez sobre las tablas