Atacante de Buffalo: Atacante se inspiró en masacre de Nueva Zelandia y estaba en el radar de autoridades de EE.UU.

Payton S. Gendron, un joven blanco de apenas 18 años, entró el sábado fuertemente armado a un supermercado Tops Market en Buffalo, Nueva York, y disparó contra los clientes del lugar, en su mayoría, negros, cobrándose la vida de 10 de personas y dejando otras tres heridas. Las autoridades manejan la hipótesis de que el odio racial fue el motivo de la matanza, ya que el joven había estudiado la composición demográfica de la zona y quería atacar un lugar donde hubiera alta concurrencia de personas negras, y llegó al lugar por lo menos un día antes para hacer reconocimiento del local, informaron las autoridades este domingo.

No quedaba claro en principio por qué Gendron viajó 320 kilómetros desde Conklin, estado de Nueva York, hasta Buffalo y hasta ese supermercado en particular en una zona de mucha población negra. Sin embargo, el alcalde de Buffalo, Byron Brown, en conferencia de prensa el domingo expresó que “este individuo vino aquí con la intención expresa de matar la cantidad de gente negra posible”.

Payton Gendron, sospechoso del tiroteo en el supermercado de Buffalo. Foto: Reuters

El jefe policial Gramaglia declaró el domingo que Gendron estaba en la ciudad “por lo menos desde el día previo”. “Al parecer vino aquí para investigar el área, para hacer un reconocimiento del área antes de perpetrar este acto malvado y repugnante”, declaró Gramaglia en entrevista con el canal ABC.

El joven había atraído la atención de la policía el año pasado cuando amenazó con disparar en su escuela secundaria Susquehanna durante la época de graduación, indicó una fuente policial a la agencia The Associated Press. Agentes de la Policía Estatal de Nueva York acudieron a la escuela en Conklin el 8 de junio del 2021, al recibir una denuncia de que un estudiante de 17 años había proferido amenazas. Fue llevado a una evaluación psiquiátrica después.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, le dijo a ABC News el domingo que Gendron había estado en el radar de las autoridades “con respecto a algo que escribió en la escuela secundaria”, sin dar más detalles.

El joven transmitió el tiroteo en vivo por una cámara a través de la plataforma de livestreaming Twitch, muy popular entre los fanáticos a los videojuegos. Según informa Hstoday, la transmisión en vivo comenzó cuando el tirador entraba en el estacionamiento del supermercado, se detuvo y se dijo a sí mismo que “simplemente tenía que hacerlo” y condujo el automóvil hasta la tienda. Tomó el arma y disparó primero a una mujer. Se podía ver el número “14″ escrito en blanco en el rifle, una posible referencia al eslogan de la supremacía blanca.

Una investigación preliminar determinó que Gendron veía portales de internet de supremacistas blancos y teorías conspirativas racistas. Según The New York Times, dejó un manifiesto en el que dice haber estado inspirado por los tiroteos en mezquitas de 2019 en Christchurch, Nueva Zelanda, y el hombre que mató a decenas en un campamento de verano en Noruega en 2011. Además, esgrime la teoría racista de “El gran reemplazo”, según la cual supuestamente minorías étnicas y raciales buscan reemplazar culturalmente a los blancos en la sociedad estadounidense.

Una pareja se abraza fuera de la escena del tiroteo en un supermercado en Buffalo, Nueva York. Foto: AP

Las autoridades federales siguen tratando de confirmar la autenticidad de un manifiesto de 180 páginas que fue colocado en internet. En el documento, el autor se identifica a sí mismo como Gendron y se califica de “populista, fascista, supremacista blanco, antisemita y racista”, mientras detalla su creencia en la teoría de la conspiración antiinmigrante del “genocidio blanco”. Dice que no tiene entrenamiento militar previo, “así que disculpen los errores que cometí durante mi ataque”.

El documento está repleto en gran parte de memes, enlaces y teorías de conspiración antinegras y antisemitas, quejándose de “guarderías vacías, casinos llenos, iglesias vacías y mezquitas llenas”: propugna el asesinato de “su director ejecutivo local anti-blanco”, critica el control de armas al tiempo que declara que “la radicalización de los jóvenes occidentales es inevitable”.

El manifiesto incluye una sección de preguntas y respuestas en la que el autor responde a la cuestión de si “hubo una persona en particular que lo radicalizó. “Sí, y su nombre es Brenton Harrison Tarrant. La transmisión en vivo de Brenton inició todo lo que ves aquí”, dice el documento, citando al terrorista que atacó dos mezquitas en Christchurch, Nueva Zelandia, en 2019 y transmitió en vivo el ataque. “Brenton comenzó mi investigación real sobre los problemas con la inmigración y los extranjeros en nuestras tierras blancas, sin su transmisión en vivo probablemente no tendría idea de los problemas reales que enfrenta Occidente”.

Asimismo, el manifiesto entra en detalles sobre la fase de planificación del ataque, afirmando que sus objetivos eran “matar a tantos negros como fuera posible”. Eligió el supermercado porque el código postal 14208 en Buffalo tiene el porcentaje más alto de negros y “está lo suficientemente cerca de donde vivo”, los guardias de seguridad no están bien armados para penetrar los chalecos antibalas. “Hice un mapa del interior y decidí el mejor plan de ataque para tener la mayor probabilidad de éxito”, agrega.

“Si envejezco en la misma prisión, solo asumiría que hemos pasado el punto de no retorno y moriremos y que he fallado (…) Si nos levantamos contra los sustitutos, espero que me dejen salir y me honren entre mi gente”, subraya.

Memorial a las víctimas cerca de la escena del tiroteo en un supermercado TOPS en Buffalo, Nueva York. Foto: Reuters

Newsweek comparó el texto de los manifiestos de Tarrant y Gendron utilizando la aplicación en línea Copyleaks. El análisis mostró que el 16,8% del material era idéntico, mientras que el 7,7% tenía cambios menores. En general, la puntuación de “coincidencia” fue del 24,7%. Había en total 11.000 palabras similares de 46.000.

El incidente llevó además a la gobernadora de Nueva York, quien es originaria de Buffalo, a exigir que las compañías tecnológicas reconozcan su responsabilidad en la propagación del racismo. En declaraciones al canal ABC, Hochul expresó que los gerentes de las compañías tecnológicas “tienen que rendir cuentas y prometernos que están tomando todas las medidas humanamente posibles para monitorear esta información”. “La manera en que estas ideas depravadas fermentan en las redes sociales, es algo que está propagando como un virus”, declaró. Si no hay control, añadió, alguien podría tratar de imitar el ataque en Buffalo. Twitch dijo en un comunicado que paró la transmisión de Gendron “menos de dos minutos después de que comenzara la violencia”.

Las autoridades dijeron que el rifle que usó Gendron en el ataque fue comprado legalmente, pero que los cargadores de alta capacidad que usó para la munición no podían venderse en Nueva York. Robert Donald, propietario de Vintage Firearms en Endicott, Nueva York, le dijo a The New York Times el domingo que recientemente vendió un arma de asalto Bushmaster al hombre acusado de la masacre.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, habla durante una conferencia de prensa sobre el tiroteo en un supermercado en Buffalo. Foto: AP

La gobernadora dijo que una investigación sobre la masacre se centraría en cómo Gendron logró salirse con la suya cuando las autoridades lo conocían y representaba una amenaza. “Quiero saber qué sabía la gente y cuándo lo supo”, aseguró.

Gendron fue acusado de asesinato en primer grado y se espera que sea acusado de cargos adicionales. Se declaró inocente y está detenido sin derecho a fianza. Debe regresar a la corte el jueves. Enfrenta cadena perpetua.

La masacre causó conmoción en un país en el que han causado intranquilidad las tensiones raciales, la violencia con armas de fuego y una cadena de crímenes de odio. El día anterior al tiroteo en Buffalo, la policía de Dallas dijo que estaba investigando como crímenes de odio una serie de ataques a tiros en el sector conocido como Koreatown. Los hechos en Buffalo ocurrieron apenas un mes después de que otro ataque dejara 10 personas heridas en un tren del metro en Brooklyn.

Asimismo, el tiroteo de Buffalo sigue a otros asesinatos en masa por motivos raciales en los últimos años, incluido un ataque a la sinagoga de Pittsburgh que dejó 11 feligreses muertos en octubre de 2018, y los ataques contra una serie de salones de spa en Atlanta en marzo de 2021 en los que un hombre blanco mató a ocho personas, teniendo como objetivo a asiáticos. Ese mismo mes se reportaron 10 muertos en un tiroteo en un supermercado de Colorado.

La cinta de la escena del crimen se extiende en un área de la Iglesia Presbiteriana de Ginebra en Laguna Woods, California, después de un tiroteo fatal el domingo. Foto: AP

Por ello, tras la muerte de 10 personas en el tiroteo en Buffalo, el Presidente Joe Biden emplazó a los estadounidenses a desterrar el odio. “Todos debemos trabajar juntos para enfrentarnos al odio que lastra aún el alma de Estados Unidos”, afirmó Biden durante un acto en el Monumento Nacional a los Agentes de la Paz del Capitolio. “Cualquier acto de terrorismo doméstico, incluido un acto perpetrado en nombre de una repugnante ideología nacionalista blanca, es la antítesis de todo lo que representamos en Estados Unidos”, agregó.

Pese al llamado de Biden, un nuevo tiroteo volvió a golpear a Estados Unidos. Una persona murió y otras cuatro resultaron heridas de gravedad en un incidente registrado el domingo en una iglesia del sur de California, indicaron las autoridades.

Los agentes detuvieron a una persona y recuperaron un arma tras la balacera en la iglesia presbiteriana Ginebra de la ciudad de Laguna Woods, señaló en Twitter el departamento policial del condado Orange. Una quinta persona sufrió heridas menores, señalaron funcionarios. Todas las víctimas son adultos.