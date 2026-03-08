SUSCRÍBETE
    Mundo

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    El bombardeo ocurrió en la provincia de Al-Kharj y dejó además una docena de heridos, según Defensa Civil. El hecho se produce mientras continúan los ataques con misiles y drones en varios países del Golfo en el inicio de la segunda semana de la guerra regional.

    Sebastián Escobar F. 
    Sebastián Escobar F.
    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Un ataque contra un edificio residencial en Arabia Saudita dejó al menos dos personas muertas y una docena de heridos, según informó la agencia de defensa civil del país, en un nuevo episodio de la escalada militar que afecta a la región del Golfo.

    De acuerdo con lo reportado por Al Jazeera, el bombardeo tuvo como objetivo un complejo residencial en la provincia central de Al-Kharj, donde equipos de emergencia acudieron para atender a los afectados y evaluar los daños.

    Las autoridades indicaron que, además de las víctimas fatales, al menos doce personas resultaron heridas producto del impacto en el edificio habitacional.

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Escalada de ataques en el Golfo

    El incidente se produce en medio de una creciente ola de ataques con misiles y drones en varios países del Golfo Pérsico, que ya entra en su segunda semana de conflicto regional.

    Durante el domingo, varias naciones de la zona reportaron nuevos bombardeos, mientras el régimen de Irán afirmó que continuará con sus ofensivas contra países vecinos.

    Autoridades de Qatar, Kuwait y Arabia Saudita informaron recientemente sobre ataques en sus territorios, luego de una jornada previa en la que también se registraron fuertes explosiones en Dubái y en Manama, capital de Bahréin.

    En Kuwait, la compañía petrolera nacional anunció un recorte “precautorio” en la producción de crudo tras la incursión de drones hostiles en su espacio aéreo. El Ejército kuwaití indicó que los tanques de combustible del aeropuerto internacional fueron blanco de un ataque con drones, calificado como “un ataque directo a una infraestructura vital”.

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional. Imagen referencial. Chen Junqing

    Misiles y drones en la región

    Por su parte, el Ministerio de Defensa de Qatar informó que el país fue atacado con diez misiles balísticos y dos misiles de crucero lanzados desde Irán, aunque la mayoría de los proyectiles fueron interceptados y no se reportaron víctimas fatales.

    En Arabia Saudita, las autoridades militares anunciaron la interceptación y destrucción de 15 drones que ingresaron en el espacio aéreo del reino, incluido un intento de ataque dirigido al barrio diplomático de la capital, Riad.

    La escalada se produce pese a que el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, había ofrecido disculpas a los países del Golfo por incidentes anteriores y aseguró que no se realizarían más ofensivas salvo que se lanzaran ataques desde esos territorios.

    Ataque contra edificio residencial en Arabia Saudita deja al menos dos muertos en medio de escalada regional

    Sin embargo, posteriormente el jefe del poder judicial iraní advirtió que las operaciones continuarían contra sitios en países del Golfo considerados “a disposición del enemigo”, lo que elevó las tensiones en la región.

    Los países del Consejo de Cooperación del Golfo calificaron los ataques recientes como una “peligrosa escalada”, acusando a Teherán de intentar desestabilizar la seguridad regional.

