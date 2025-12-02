VOTA INFORMADO por $1100
    Mundo

    Aumentan a más de 700 los muertos y casi 500 los desaparecidos por las inundaciones en Indonesia

    La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que hasta la fecha se han cifrado en 3,3 millones el total de damnificados.

    Por 
    Europa Press

    El balance de muertos a causa de las recientes inundaciones registradas en Indonesia, que afectan principalmente al norte de la isla de Sumatra, ha superado la barrera de los 700, según han confirmado las autoridades del país, que han afirmado que hay además unos 2.600 heridos y casi 500 desaparecidos.

    La Agencia Nacional de Mitigación de Desastres (BNPB, por sus siglas en inglés) ha indicado en su último balance que hasta la fecha se han confirmado 702 muertos y 499 desaparecidos por el paso del ciclón ‘Senyar’, al tiempo que ha cifrado en 3,3 millones el total de damnificados por las lluvias torrenciales, los deslizamientos de tierra y las inundaciones.

    Así, ha manifestado en su recuento, publicado a través de su página web, que al menos 1,1 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares y ha subrayado que al menos 3.600 viviendas han sufrido “daños graves”, a las que se suman 2.100 con “daños moderados” y 3.700 con “daños leves”.

    Este martes, el ministro de Energía y Recursos Minerales del país, Bahlil Lahadalia, ha ordenado poner en marcha medidas para “restaurar la electricidad” en aquellas zonas que han sufrido un apagón, especialmente en la provincia de Aceh, que lleva varios días sin luz.

    “Debemos hacer todo lo que esté en nuestra mano para restaurar la electricidad. Esta zona ha estado experimentando apagones durante días y la gente lo necesita”, ha apuntado tras desplazarse hasta la zona afectada, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Antara.

    El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, anunció el lunes el envío de varios buques a Sumatra Norte para entregar ayuda humanitaria a los desplazados, dado que parte del tráfico por carretera sigue cortado por las inundaciones y los deslaves.

    “Creo que los buques grandes pueden ya atracar en Sibolga. También vamos a desplegar un avión Hércules, con posibles aterrizajes en varios puntos cada día”, explicó entonces, mientras que el jefe de la BNPB, Suharyanto, destacó que las áreas prioritarias son Sibolga y Tapanuli Centro.

