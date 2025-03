Ausencia opositora y cruce con la vice: las reacciones al discurso de Javier Milei ante el Congreso

La noche del sábado, el presidente de Argentina, Javier Milei, pronunció el tradicional discurso para abrir las sesiones ordinarias del Congreso. Y si bien estuvo marcado por el intento oficialista de retomar el mando de la agenda pública luego del escándalo cripto y el nombramiento vía decreto de dos jueces para la Corte Suprema, la prensa trasandina destacó las numerosas polémicas que envolvieron el acto cívico.

Quizá el más llamativo de todos fue el cruce entre el asesor estrella del libertarismo argentino, Santiago Caputo, y el diputado radical Facundo Manes. La situación vino precedida de un intenso intercambio en pleno discurso, cuando el legislador agitó la Constitución mientras hablaba Milei, mostrándosela al mandatario.

Fiel a su estilo, el mandatario le respondió en vivo, en medio de las risas y aplausos de sus seguidores, gabinete y parlamentarios afines. “Leela, Manes, te va a hacer bien, supuestamente vos entendés cómo funciona el cerebro y no aprendiste nada. Leéla bien”, le espetó.

“Quizás tu versión es con IA y cambia de libertaria a kirchnerista como hiciste vos, Manes”, siguió el mandatario. Una vez terminado el discurso de Milei, el diputado radical -cuyo bloque es parte de la oposición “dialogante”- se giró y le mostró la Carta Magna al asesor Caputo.

Facundo Manes, miembro de la Cámara de Diputados de Argentina, sostiene la Constitución en el Congreso Nacional, el 1 de marzo de 2025. Foto: Reuters.

-¿Cómo lo viste? -le preguntó Clarín al legislador, una vez fuera del recinto principal.

-Con preocupación, porque Santiago Caputo me gritó y me amenazó…

No alcanzó a terminar la frase, porque el propio asesor presidencial llegó de forma envalentonada a encarar a Manes. “Visiblemente enojado, Caputo se le acercó hasta casi apoyar su frente en la frente de Manes, mientras un tumulto alrededor miraba con estupor y se interponía temiendo que la situación escale. Otros sacaban los celulares, conscientes del momento viral que estaban presenciando”, relató el citado medio argentino.

Y añadió: “Entre el tumulto y los gritos, Caputo le habló casi al oído a Manes, le dio dos palmadas en el pecho y se fue. ‘Vos me vas a conocer a mí’”.

El asesor presidencial Santiago Caputo. Foto: REUTERS.

Milei no se quedó cayado y se refirió al tema en X, antes Twitter. “Aquí la prueba de lo mentiroso que es Manes y de la basura que son los periodistas que intentaron hacer de esto un escándalo”, escribió, adjuntando un video donde se ve el hecho. “Muchos periodistas son parte del problema. Coimeros”, añadió. También se refirió abiertamente al Grupo Clarín en su discurso, a lo que el medio respondió mediante un artículo firmado por el periódico.

La oposición dura, en tanto, no se presentó en el Congreso. Entre senadores y diputados, llegaron poco más de 130 legisladores. Dicho de otro modo, si hubiese sido una sesión normal, se habría suspendido por falta de quórum, pues había 110 de los 257 diputados y 21 de los 72 senadores.

La totalidad de Unión por la Patria, la coalición kirchnerista, no asistió. La izquierda argentina tampoco estuvo presente, pero dejaron pegados en sus asientos carteles con la frase “Milei estafa y discrimina”.

Una persona se para con un cartel que dice: "Milei estafa y discrimina", el día de la sesión de apertura del período legislativo, en el Congreso Nacional, el 1 de marzo de 2025. Foto: REUTERS.

Del PRO, de Mauricio Macri, llegaron casi todos, y buena parte del radicalismo también asistió. Sin embargo, a diferencia del oficialismo duro, la oposición presente apenas aplaudió las menciones a la baja de inflación, y observaron en silencio el resto.

Juan López, de la Coalición Cívica, dijo a Clarín que el mandatario “no dijo nada, no anunció nada concreto, salvo el envío de un acuerdo con el FMI, que no es nada nuevo porque es lo obvio que tiene que hacer. Me pareció un repliegue hacia los suyos”.

Para Cristian Ritondo, del PRO, Milei “fue claro en anunciar los diferentes objetivos y proyectos de ley que necesita el Poder Ejecutivo para continuar gobernando el país. ⁠Desde el PRO estamos de acuerdo en muchos de los proyectos que se anunciaron”.

La última polémica giró en torno al reto de Milei a su vicepresidenta, Victoria Villarruel. El quiebre de la dupla que llegó al poder en noviembre de 2023 nuevamente se hizo evidente en el inicio de sesión, debido a que es la vice quien, en su rol de presidenta del Senado, da la bienvenida al mandatario para abrir las sesiones ordinarias del Congreso.

A la frialdad gestual de ambos se sumó un cruce que quedó registrado en los micrófonos al cierre del discurso presidencial. “De esta manera quedan inauguradas las centésimas cuadragésima terceras sesiones ordinarias de nuestro Congreso de la Nación”, dice el mandatario.

“Señoras y señore…”, se escucha, en los parlantes, y el presidente, molesto, grita: “¡Pará!”. Continuaron los aplausos y los presentes gritaron “presidente, presidente”. Villarruel entendió que había terminado, y dijo en el micrófono: “Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea, queda levantada la misma”. Es entonces cuando Milei se da vuelta y le reprocha: “¡No terminé!”.

“Ah, perdón, perdón”, dice la vicepresidenta, a lo que, con tono menos imperativo, el libertario plantea: “Digo, no te apures”. “Perfecto, perdón, perdón”, cierra la número 2 del gobierno mileísta.

“Qué Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y ¡Viva la Libertad, carajo! ¡Viva la Libertad, carajo! ¡Viva la Libertad, carajo!”, termina, ahora sí, el mandatario. Villarruel no participó de la cena de agasajo del Presidente.