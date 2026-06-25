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    Autoridades informan 164 fallecidos y más de 900 heridos tras doble terremoto en Venezuela

    La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, actualizó la cifra de víctimas a la vez que informó que se han registrado 30 réplicas desde ocurridos los hechos.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Al menos 164 fallecidos y más de 900 heridos dejó el doble terremoto que afectó a Venezuela, según informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, durante la mañana de este jueves.

    Además detalló que tras el doble terremoto se han registrado más de treinta de réplicas de los sismos.

    “Al momento las cifras que tenemos ya registradas es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde”, sostuvo.

    La mandataria encargada además se refirió a las labores de rescate señalando que “estamos trasladando rescatistas que están en otros estados del país, que nos permita concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas, donde tuvimos 10 edificios que colapsaron”.

    Además informó que rescatistas internacionales se están trasladando a Venezuela para ayudar en las labores de rescate.

    Delcy Rodríguez también anunció la creación de un fondo inicial de 200 millones de dólares, “que nos permita reconstruir infraestructuras, hospitales, que nos permita la construcción de viviendas para quienes perdieron sus casas”.

    Finalmente, realizó un llamado a mantenerse en calma y lugares seguros. “Al pueblo de Venezuela, calma y mantenerse en sus hogares quienes no tengan comprometida su infraestructura de vivienda, para que nosotros podamos facilitar las labores de rescate de las personas que aún están atrapadas”.

    Más sobre:VenezuelaTerremotoDelcy Rodríguez

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