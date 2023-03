Avión de guerra ruso choca con dron estadounidense sobre el Mar Negro

Un caza SU-27 de la Fuerza Aérea de Rusia interceptó el martes un dron de vigilancia estadounidense sobre sobre aguas internacionales del Mar Negro y golpeó la hélice del dron, obligándolo a descender en aguas internacionales. Así lo dio a conocer el Comando Europeo estadounidense que calificó el incidente de “inseguro y poco profesional”.

La colisión ocurrió alrededor de las 8:03 a.m. hora central europea e involucró a dos aviones de combate rusos Su-27 y un dron MQ-9 Reaper, según el comunicado.

“Nuestra aeronave MQ-9 estaba realizando operaciones de rutina en el espacio aéreo internacional cuando fue interceptado y golpeado por un avión ruso, lo que derivó en un impacto y en la pérdida completa del MQ-9″, explicó el comandante James B. Hecker, que advirtió de que “casi” hay un choque total.

Embarcaciones mientras esperan la inspección bajo la Iniciativa de Granos del Mar Negro, negociada por las Naciones Unidas y Turquía, en el fondeadero sur del Bósforo en Estambul, Turquía, el 11 de diciembre de 2022. Foto: Reuters

“Varias veces antes de la colisión, los Su-27 arrojaron combustible y volaron frente al MQ-9 de una manera imprudente, poco profesional y poco ecológica”, dice el comunicado. “Este incidente demuestra una falta de competencia además de ser inseguro y poco profesional”.

Hecker instó a las fuerzas rusas a comportarse de manera “profesional y segura” en la zona, en la medida en que Estados Unidos y sus aliados “seguirán operando en el espacio aéreo internacional”. En este sentido, Washington ha denunciado “un patrón de acciones peligrosas” por parte de pilotos de Rusia, en un momento especialmente delicado por la escalada de tensiones en torno a Ucrania.

John F. Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, dijo que el Presidente Joe Biden fue informado sobre el incidente, indicó el diario The New York Times. No hubo comentarios inmediatos del ministerio de defensa ruso. La agencia de noticias estatal de Rusia, Tass, se refirió a los informes del incidente en su sitio web.

Desde la invasión rusa de Ucrania en febrero pasado, aumentaron las tensiones entre Moscú y Washington; la Armada rusa ha controlado el Mar Negro, bloqueando el acceso a los barcos ucranianos, indicó el diario. Sin embargo, Ucrania ha podido exportar su grano a través del Mar Negro en virtud de un acuerdo firmado en julio pasado entre los dos países en guerra.