Beijing respalda a Caracas ante el bloqueo petrolero definido por Trump

El presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se reúnen en el Gran Salón del Pueblo, en Beijing, el 13 de septiembre de 2023. Foto: Archivo

En medio del aumento de la presión de Washington sobre Caracas, China expresó su respaldo a Venezuela a través de un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores.

El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, conversó por teléfono el miércoles con su homólogo venezolano, Yván Gil, y aseguró que Beijing se opone “a todas las formas de ”bullying" unilateral y apoya a los países en la defensa de su soberanía y su dignidad nacional”.

Venezuela “tiene el derecho de desarrollar cooperación de beneficio mutuo con otros países y la comunidad internacional comprende y apoya la posición venezolana en la defensa de sus derechos e intereses legítimos”, afirmó el jefe de la diplomacia china.

#FMsays #China supports #Venezuela's request for an emergency session of the United Nations Security Council, the Foreign Ministry said on Thursday, adding that China "opposes all unilateral bullying actions and supports countries in defending their sovereignty and national… pic.twitter.com/fYGhhJK5kQ — China Daily (@ChinaDaily) December 18, 2025

El ministro venezolano de Relaciones Exteriores, por su parte, destacó que su Gobierno “salvaguardará con firmeza la soberanía e independencia y no aceptará amenazas de ningún poder abusador”.

La llamada ocurre justo después de que Donald Trump anunciara el “bloqueo total” contra los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela.

Diosdado Cabello denuncia una “amenaza real” de EE.UU.

Venezuela está “bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente”, dijo el miércoles el ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, tras la decisión del presidente Donald Trump de bloquear el paso de buques petroleros sancionados desde y hacia el país suramericano.

“Cuando yo digo imperialismo, hablo de quienes dirigen el imperialismo, los que están al frente, que se creen emperadores del mundo”, declaró en referencia a Trump, durante su programa semanal “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello sobre bloqueo ordenado por Trump: "Estamos bajo una amenaza real y cierta del imperialismo decadente, enfermo".



"Hablo de quienes están al frente que se creen dueños del mundo. Aquí se caen todas caretas y el montaje". https://t.co/nEjChDzGb9 pic.twitter.com/UegMKoIDjD — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) December 18, 2025

Para Cabello, el mensaje de Trump publicado en la red Truth Social, “es una confesión” por lo que al publicarlo “se caen todas las caretas y todo el montaje”.

“Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela”, añadió, “bajo ninguna circunstancia”.

El mandatario estadounidense afirmó el miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. Nos quitaron todo nuestro petróleo no hace tanto. Lo queremos de vuelta. Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

Venezuela pide reunión urgente con el Consejo de Seguridad

La Cancillería en Caracas informó que pidió una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU)

Justamente, para alertar sobre la “escalada de amenazas” de Estados Unidos contra el país suramericano y “sus graves implicaciones para la paz regional”, el presidente venezolano Nicolás Maduro sostuvo el miércoles una llamada telefónica con el secretario general de la ONU, António Guterres.

#Comunicado 📢 El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, sostuvo hoy una conversación telefónica con el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, para alertar ...



Más:https://t.co/s7jJfz8JFe pic.twitter.com/fy2EBLSuBl — Consulado de Venezuela en Canarias (@conscanarias_ve) December 18, 2025

La presión de Washington sobre Caracas entró en una fase abiertamente militar a finales de agosto de 2025, cuando Estados Unidos empezó a reforzar y concentrar fuerzas en el sur del Caribe y quedó marcada en septiembre del mismo año cuando comenzaron los ataques estadounidense contra embarcaciones que el Gobierno de Trump vinculan con el narcotráfico.

El despliegue se ha ampliado con F-35, varios buques, un submarino de propulsión nuclear y el movimiento del portaaviones USS Gerald R. Ford hacia la región, lo que representa la mayor concentración de fuerzas estadounidenses en el Caribe desde la Crisis de los Misiles de 1962.