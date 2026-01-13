SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton rechazan presentarse a dar declaraciones sobre los archivos Epstein y enfrentan amenaza de desacato por parte del Congreso

    El expresidente de Estados Unidos y su esposa intensificaron su batalla con el presidente del Comité de Supervisión del Congreso, James R. Comer, quien dijo que solicitaría declararlos en desacato al Congreso.

    Por 
    Ignacio Vera
    Bill Clinton rechazó ir a declarar ante el Congreso. Arriesga condena por desacato. Foto: Archivo.

    Mediante una carta, Bill y Hillary Clinton se negaron a testificar en la investigación de la Cámara de Representantes sobre el caso de Jeffrey Epstein.

    Con esto, se intensifica una disputa con el representante republicano y presidente del Comité de Supervisión, James R. Comer de Kentucky, quien lleva meses intentando hacer declarar a la pareja.

    Debido a esto, el representante anunció que tomaría medidas para declararlos en situación de desacato ante el Congreso tras la negativa.

    En la misiva enviada al representante republicano, la pareja demócrata sostuvo que “cada persona debe decidir cuándo ha visto o tenido suficiente y está lista para luchar por este país, sus principios y su gente, sin importar las consecuencias. Para nosotros, ahora es el momento”.

    “Creo que es muy decepcionante”, dijo Comer a la prensa. “La próxima semana, en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, procederemos a declarar al expresidente Clinton en desacato al Congreso”, aseguró.

    Bill Clinton y la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton, estaban entre las 10 personas que el comité votó en julio para citar a declarar sobre los delitos cometidos por Epstein y Ghislaine Maxwell, su expareja. Hillary Clinton está citada para testificar el miércoles, pero no tiene previsto comparecer.

    En cualquier caso, ninguno de los dos ha sido acusado de cometer algún delito en relación al caso Epstein, y ambos han declarado no tener conocimiento alguno sobre la investigación.

    Bill Clinton junto al magnate financiero Jeffrey Epstein. Foto: Archivo.

    Pero Bill Clinton está presente en fotografías relacionadas al caso, publicadas por el Congreso y el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Incluso aparece posando junto al magnate financiero en algunas.

    Según el medio estadounidense The Washington Post, un vocero del expresidente confirmó que Clinton se reunió con Epstein varias veces, pero que el expresidente desconocía por completo sus crímenes.

    En la carta a Comer, los Clinton calificaron las citaciones del comité de “inválidas y legalmente inaplicables”.

    También, los Clinton señalaron que habían proporcionado a Comer declaraciones juradas similares a las que el representante había aceptado de otras personas citadas por el comité, quienes posteriormente fueron eximidas de testificar.

    Bill y Hillary Clinton junto a Jeffrey Epstein y su represetante y expareja, Ghislaine Maxwell. Foto: Archivo

    “Confiamos en que cualquier persona razonable, dentro o fuera del Congreso, comprenderá, basándose en todo lo que publicamos, que lo que están haciendo es intentar castigar a quienes consideran sus enemigos y proteger a quienes consideran sus amigos”, escribieró la apreja de demócratas.

    El desacato al Congreso se castiga con hasta un año de prisión. Si el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes procede con la declaración de desacato, a continuación el pleno de la Cámara deberá votar si remitir el asunto al Departamento de Justicia para su posible enjuiciamiento.

    La prisión por desacatar citaciones del Congreso no es común, pero hay un caso reciente en que eso sucedió. Dos funcionarios de la primera administración de Trump —el exasesor comercial Peter Navarro y el exasesor de la Casa Blanca Stephen K. Bannon— cumplieron condenas de cuatro meses. Ambos se negaron a cumplir las citaciones emitidas por el comité que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.

    Comer había emitido inicialmente las citaciones para el testimonio de los dos Clinton en agosto, según sus asesores, quienes afirmaron que el comité hizo varios intentos para adaptar sus agendas para recibir las declaraciones de los Clinton.

    Ambos tenían programadas comparecencias en octubre, que posteriormente se trasladaron a diciembre. Esas fechas se volvieron a cambiar después de que los Clinton anunciaran que debían asistir a un funeral, según los asesores del comité. Ambos Clinton se negaron a sugerir fechas alternativas en enero, según los asesores.

