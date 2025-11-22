BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Desde el clásico de Paul Preston hasta el recién publicado libro de Giles Tremlett, medio siglo después del fin de la dictadura siguen apareciendo nuevas miradas para entender al caudillo que marcó la historia de España.

    Marta QuinterosPor 
    Marta Quinteros
    Vista del féretro que contiene el cuerpo del dictador Francisco Franco, antes de su sepultura en San Lorenzo del Escorial, Madrid, el 23 de noviembre de 1975. Foto: Archivo Europa Press

    “Españoles, Franco ha muerto”, decía el entonces presidente del gobierno Carlos Arias Navarro, visiblemente afligido, en una famosa transmisión televisiva en blanco y negro el 20 de noviembre de 1975. Arias, apodado como el “Carnicerito de Málaga” por su brutal represión durante la Guerra Civil Española, era la mano derecha de Francisco Franco, sobre quien, 50 años después de su deceso, se siguen publicando biografías y otros libros para comprender la dictadura que encabezó en España.

    La más conocida es Franco (1993), del aclamado historiador inglés Paul Preston. Ésta es probablemente la biografía más influyente escrita sobre el dictador. Preston, hispanista británico, ofrece un retrato crítico, muy documentado y exhaustivo, que contextualiza al militar en la política española e internacional del siglo XX. Preston lleva más de medio siglo inmerso en el estudio de la Guerra Civil, la dictadura y la Transición española, según El País.

    Antes de esa, se había publicado Franco: Caudillo de España (1984) de Luis Suárez Fernández, historiador de renombre en España y uno de los máximos expertos en Isabel la Católica. Suárez, muerto en 2024, era miembro de la Real Academia de la Historia y Premio Nacional de Historia. Cercano a posiciones franquistas, su obra es una de las más completas desde una perspectiva favorable al régimen, útil para entender la visión “desde dentro”.

    En Franco Confidencial (2013), la prestigiosa periodista Pilar Eyre no escatima detalles sobre los aspectos más ocultos de la vida de Franco. Desde su infancia tormentosa, marcada por complejos y la sombra de un padre alcoholizado, hasta sus secretos de alcoba con Carmen Polo, una mujer puritana y de fuerte carácter, que crio a su hija en un ambiente de reclusión, según destaca el medio Vozpópuli.

    En Franco: Una biografía personal y política, de Stanley G. Payne y Jesús Palacios (2014), se retrata al militar de manera más matizada, aunque para algunos críticos, de forma más benévola que otras biografías. Los autores analizan su infancia, su carrera militar, la dictadura, la política exterior, sus relaciones personales y su legado, basándose en una investigación profunda de fuentes primarias para contrarrestar narrativas polarizadas.

    En Franco (2025), de Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza, se muestra un sólido retrato del dictador desde su paso por África y la ayuda de Hitler al inicio de la Guerra Civil hasta el esencial papel de la Iglesia en el régimen. “Todas las cosas buenas que hizo Franco las hicieron las democracias occidentales sin necesidad de torturas, de cárcel, de políticas de exclusión, de penas de muerte”, declaró Casanova a El País en febrero pasado, cuando se publicó el libro.

    Una de las biografías más recientes es la del periodista británico Giles Tremlett, corresponsal de The Guardian en España. En Franco: El dictador que moldeó un país, publicada en junio, Tremlett combina el relato biográfico con la descripción de los mecanismos del poder franquista, mostrando cómo se fue construyendo el sistema autoritario que finalmente formó al país.

    En No había costumbre: Crónica de la muerte de Franco (2025), del periodista Miguel Ángel Aguilar, se narra cómo fue la “larguísima y cruel” agonía del dictador gallego. Aunque su deceso fue en 1975, el autor pudo recién publicar en octubre de este año su obra, dado que ya había sido procesado una vez en 1967 por escribir un artículo crítico en el diario Madrid. “Si es difícil encontrar un periodista que estuviera en activo durante la dictadura de Francisco Franco, dar con alguien que se atreviera a escribir algo en contra del dictador es casi un milagro”, explicó el diario español 20minutos.

    Lee también:

    Más sobre:LT SábadoFrancisco FrancoEspañaGaliciaDictadorFranquismoLibrosBiografíasHistoriadorPaul Preston

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Diego Ibáñez (FA): “No se trata de esconder nuestras banderas en la campaña, sino de acercarlas a la ciudadanía”

    Lo más leído

    1.
    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    Cuatro gobernadores que llegan como refuerzo al comando de Jara son imputados en caso ProCultura

    2.
    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    Sondeo Descifra: 75% sostiene que nada le hará cambiar su voto en segunda vuelta

    3.
    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    Corte Suprema emite sentencia de desafuero del senador electo Miguel Ángel Calisto

    4.
    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    Maite Orsini y resultados del FA en el distrito 9 tras quedar fuera de la papeleta: “Permitió que la derecha avanzara”

    5.
    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Excónsul de Chile en Sidney presenta denuncia por Ley Karin: acusa a superiores de malos tratos y acoso laboral

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    “Me engañaron”: por qué renunciaron tres jueces del Miss Universo 2025

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Hasta 38 °C en Santiago: anuncian posible ola de calor en al menos cinco regiones de Chile

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Esta es la razón por la que los pacientes con Alzheimer olvidan a sus familiares y amigos, según un estudio

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Qué come Marion Nestle, la reconocida nutricionista de 89 años que se mantiene activa

    Servicios

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde ver Calurosa Navidad, la nueva película de 31 Minutos

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Everton por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres
    Chile

    Cómo las elecciones partieron a Chile en tres

    La Moneda se prepara para fuego cruzado en el balotaje

    PDG lovers: “Por qué voté por Parisi”

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I
    Negocios

    Enel solicita permiso ambiental para cierre definitivo de central Bocamina I

    Las ganancias de la naviera Csav del grupo Luksic caen en medio de menor tarifa de flete y costos al alza

    Eli Lilly alcanza el billón de dólares en bolsa gracias a su éxito por la droga para bajar de peso

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana
    Tendencias

    “La zona central arderá”: revisa las regiones más afectadas por el calor extremo este fin de semana

    Quién era Spencer Lofranco, el actor que trabajó con John Travolta y falleció a sus 33 años

    Quién es Fátima Bosch, la mexicana que ganó Miss Universo 2025

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”
    El Deportivo

    Entrevista con Javier Saviola: “Entre Bielsa y Pellegrini saldría el técnico perfecto”

    Sampaoli quiere otra Copa Sudamericana para enmendar su camino como DT

    Agustín Pichot, a fondo: “Los Cóndores están en condiciones de ir por el batacazo en el Mundial”

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025
    Finde

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Jason Mraz vuelve a Chile en su primera gira por Sudamérica en una década: esto debes saber

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”
    Cultura y entretención

    Lina Meruane: “Con el genocidio en Gaza ha habido muchísimo silencio de escritores, artistas y periodistas de izquierda”

    Ed Sheeran suelto a una sola toma en Nueva York: “Lidiamos con la vida real y eso me encantó”

    Crítica de discos: la historia juega a favor de The Beatles, pero no tanto para The Rolling Stones

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump
    Mundo

    La oportunidad de China en un G20 sin Trump

    Las biografías esenciales sobre Franco a 50 años de su muerte

    Michel Shifter: “No está claro cuál es la estrategia de Trump para Venezuela”

    Festival Nube: arte, juego y creatividad
    Paula

    Festival Nube: arte, juego y creatividad

    Françoise Vannier: “La geología es un terreno de hombres y trabajar en territorios masculinos nunca fue un obstáculo para mí”

    El alza silenciosa del VIH en mujeres: por qué Chile no logra frenar los contagios