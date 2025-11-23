Bombardeos israelíes en Beirut provocan la muerte del número dos de Hezbolá, Haizam Alí Tabatabai

Las fuerzas armadas de Israel informaron este domingo que la operación que incluyó bombardeos contra Beirut, en Líbano, provocaron la muerte del número dos del grupo armado Hezbolá, el jefe del Estado Mayor, Haizam Alí Tabatabai.

El ataque se perpetró en un barrio de la zona sur de la capital libanesa y ha sido la mayor incursión israelí desde que rige el alto al fuego entre Tel Aviv y la milicia chií, hace cinco meses.

A través de un comunicado, las fuerzas militares de Israel informaron que “hoy, 23 de noviembre de 2025, las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) bajo la dirección de la Inteligencia Militar y a través de la Fuerza Aérea han eliminado al terrorista Haizam Alí Tabatabai, el jefe de facto del Estado Mayor de Hezbolá”.

Desde el Ministerio de Salud libanés informaron de un grupo de víctimas producto de la ofensiva militar. Entre ellos señalaron que hubo cinco personas muertas y 28 heridos, pero en la oportunidad no ofrecieron detalles de las identidades de las personas.

El ataque de Israel consistió en el lanzamiento de hasta seis proyectiles contra un edificio residencial del barrio Haret Hreik. El inmueble correspondía a una torre de hasta diez pisos que fue consumida por un incendio luego del bombardeo.

Tabatabai es considerado mano derecha del actual secretario general de la organización, Naim Qassem, que a su vez asumió el cargo tras la muerte de su predecesor, Hasán Nasralá, muerto por un ataque israelí en septiembre del año pasado.

La víctima fatal ocupaba un alto cargo militar dentro del partido y había servido en funciones militares en Siria y Yemen cuando ejercía como comandante de la unidad de élite de Hezbolá, Raduán. Incluso, figura como uno de los hombres más buscados en Estados Unidos y se ofrecía una recompensa de hasta US$ 5 millones por información que permitiera su captura.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó lo ocurrido y señaló que esto “constituye una prueba más de que Israel ignora los reiterados llamamientos para que cese su agresión contra Líbano”.

“Líbano, que lleva casi un año cumpliendo con el cese de las hostilidades ha renovado su llamamiento a la comunidad internacional para que asuma sus responsabilidades e intervenga con firmeza y seriedad para poner fin a la agresión contra Líbano y su pueblo, evitar cualquier escalada que pueda reavivar las tensiones en la región y evitar un mayor derramamiento de sangre”, añadió.

A su vez, el subjefe del consejo político de Hezbolá, Mahmud Qamati, confirmó que “una destacada figura prominente de la resistencia ha sido atacada”, aunque tampoco precisó su identidad. Qamati advirtió que Israel “ha cruzado una línea roja”.