Mundo

Bukele celebra 1.000 días sin homicidios en El Salvador

El presidente salvadoreño llamó además a la reflexión sobre lo que su país ha vivido, mientras que su ministro de Seguridad y Justicia destacó que se trata de "un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar”.

Por 
Europa Press
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Foto: AP.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, celebró este sábado que se cumplieran 1.000 días sin ningún homicidio en el país, resultado de su campaña de persecución del crimen.

“1.000 días sin homicidios. Me recomendaron hacer una cadena nacional y dar un discurso para conmemorar este hito histórico. Pero creo que en lugar de discursos, lo mejor es que hoy reflexionemos sobre lo que nuestro país ha vivido y sobre todas las fuerzas que intentaron impedir que llegáramos hasta aquí”, indicó Bukele en su cuenta en la red social X.

El dato fue publicado el viernes por la Secretaría de Prensa del Gobierno salvadoreño a través también de X, pero poco después el mensaje fue borrado, según recoge la prensa del país centroamericano.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, destacó posteriormente que se trata de “un logro que ningún otro gobierno pudo siquiera imaginar y que demuestra al mundo que, en nuestro país, los resultados hablan por sí solos, gracias a estrategias como el plan Control Territorial, la Guerra contra Pandillas y el Régimen de Excepción”.

Sin embargo, la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) sostiene que en lo que va de año se han documentado 14 feminicidios en El Salvador.

El Salvador está bajo régimen de excepción desde el 27 de marzo de 2022. Desde esa fecha se han producido 89.000 detenciones, según datos del propio Villatoro.

La Asamblea Legislativa ha aprobado una 42ª prórroga del régimen, muy criticado por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, ya que implica la suspensión de derechos de defensa, plazo de detención e inviolabilidad de las telecomunicaciones, entre otros.

Más sobre:Nayib BukeleEl SalvadorhomicidiosGustavo VillatoroRégimen de ExcepciónDerechos Humanos

