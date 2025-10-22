SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

La salida de Gerardo Werthein se hará efectiva a partir del próximo lunes, después de las elecciones legislativas, cuando se prevé que comience un recambio de gabinete.

Fernando FuentesPor 
Fernando Fuentes
El presidente argentino Javier Milei saluda a la prensa junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, en la Cumbre del Mercosur en Buenos Aires, el 3 de julio de 2025. Foto: Archivo

Luego de días de rumores e incertidumbre sobre su futuro, el canciller Gerardo Werthein le presentó su renuncia al presidente argentino Javier Milei, en el marco de los reacomodamientos que tiene previsto el gobierno con las elecciones legislativas como telón de fondo. De hecho, la salida de Werthein, quien estuvo en el cargo menos de un año, se produce a cuatro días de unos comicios considerados claves para el futuro de la administración libertaria.

Según confirmaron altas fuentes oficiales al diario La Nación, Werthein le presentó la noche de este martes su renuncia al presidente. En cambio, Infobae reportó que el ministro de Relaciones Exteriores le comunicó su decisión a Milei y a su hermana, la secretaria general Karina Milei, el viernes pasado, en una reunión realizada en la Quinta de Olivos. En la Casa Rosada confirmaron que el mandatario aceptó esa renuncia, la cual se hará efectiva a partir del próximo lunes, después de las elecciones legislativas, cuando se prevé que comience un recambio de gabinete.

El medio La Política Online (LPO) aseguró que Werthein decidió no esperar a la designación de Santiago Caputo en el gabinete y presentó su renuncia como canciller. El empresario le había adelantado a Javier Milei que no quería compartir equipo con el asesor presidencial, que a través de sus trolls lo había culpado por la fallida cumbre con Donald Trump.

Al respecto, el diario El Cronista indicó que la salida del canciller se produce luego de la visita de Milei a Estados Unidos en la que hubo algunos cuestionamientos sobre el rol de Werthein por el recibimiento que hizo Trump a la delegación argentina. De hecho, en el entorno Santiago Caputo (y en otros ajenos) mascullaron bronca contra el canciller por, supuestamente, no haber informado correctamente a Trump sobre el tipo de elecciones que se aproximan (se especuló con que el estadounidense pensaba que en Argentina había elecciones presidenciales y no de medio término), o de asegurarse que así lo hicieran sus asesores, detalló Infobae.

Según El Cronista, hubo malestar en el sector de Caputo porque en el marco de la gestión diplomática de Werthein, Trump condicionó la ayuda futura a Argentina a partir del resultado electoral, que no estaba vinculado con la reelección de Milei como manifestó erróneamente el mandatario norteamericano sino una elección de medio término. De eso también se lo responsabilizó a Werthein desde aquellas filas, pese a que el encuentro en la Casa Blanca como la reunión semanas antes en Naciones Unidas habían sido producto de su gestión.

“Dicen que Werthein estaba muy molesto por la Cancillería paralela que ejercía (al menos con los Estados Unidos) el asesor presidencial. A Werthein desde las filas de Santiago Caputo se lo acusa de entorpecer las negociaciones con EE.UU., incluso deslizan que la demora por la firma del tratado de arancel cero está trabado por el tema de patentes y medicamentos, temas afines a los intereses del ahora excanciller”, agregó el diario Ámbito Financiero.

Asimismo, agrega el medio, insisten altas fuentes de Balcarce 50 con que la salida de Werthein no debe ser leída como un triunfo de Caputo sobre Karina Milei, ya que la hermana del presidente tampoco protegía al canciller.

“La salida de Werthein es un duro golpe para Milei, que pierde a uno de los pocos ministros con peso propio, que además es un actor central del círculo rojo de la Argentina. Además, es una figura con fluidos contactos en Estados Unidos”, destacó LPO.

Posibles sucesores

La gran interrogante es quién será el futuro canciller. Se especula con que Guillermo Francos, en caso de ser desplazado de la jefatura de Gabinete, podría ocupar el cargo. Otros nombres que se mencionan para la Cancillería son los de Federico Pinedo, impulsado por Mauricio Macri, el embajador en Estados Unidos, Alec Oxenford, y dos que se anotaron por su cuenta como el exvicepresidente Carlos Ruckauf y el diputado Fernando Iglesias.

También se menciona a Nahuel Sotelo, actual secretario de Culto, y a Úrsula Basset, directora de Derechos Humanos de la Cancillería. El actual cónsul en Sao Paulo, Luis María Kreckler, es otro de los nombres que se barajan, al igual que Fulvio Pompeo, exsecretario de Asuntos Estratégicos durante el gobierno de Macri.

La de Werthein es la primera salida de un gabinete que tendrá otros cambios. Milei ratificó que a partir del 10 de diciembre dejarán sus cargos Patricia Bullrich -Seguridad- y Luis Petri -Defensa-, ambos candidatos en las elecciones nacionales del 26 de octubre. También se busca reemplazante para el vocero Manuel Adorni, que asumirá como legislador porteño. Y hay insistentes versiones que indican que las modificaciones no cesarán ahí.

Más sobre:ArgentinaMileiWertheincancillerSantiago CaputolegislativasgabineteMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

Jornadas de Reflexión 2025 de la Corte Suprema se realizarán con foco en la ética judicial y planificación estratégica

Cinco militares serán imputados por apremios ilegítimos: tribunal fija fecha de formalización en caso Franco Vargas

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Lo más leído

1.
Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

Temblor se registra en zona central de Chile: se percibió en regiones Metropolitana y de O’Higgins

2.
La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

La respuesta de Matthei a emplazamiento de presidenta PS: “No sabía que había gente que se creía dueña de los votos”

3.
EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

EE.UU. y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para “estabilizar” la economía de Bolivia

4.
“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

“Es algo que estamos analizando debido a la gravedad”: presidente de la Cámara de Diputados ante posible AC contra Pardow

5.
Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 21 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Frío, viento y lluvia: en qué zonas de la Región Metropolitana habrá precipitaciones

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

Cómo es el turbio mercado negro en el que los asaltantes del Louvre esperan vender las joyas robadas

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Santiago es la ciudad de primer mundo de Latinoamérica”: el mexicano que quedó sorprendido con la capital chilena

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

“Chile corre el riesgo de quedar excluido del futuro”: el análisis del New York Times sobre la IA en el país

Servicios

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

Esta semana se publican los vocales de mesa para las elecciones: ¿Quiénes no pueden ser llamados?

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Juventus por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Sporting de Lisboa vs. Olympique de Marsella por la Champions League en TV y streaming

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”
Chile

Marco Enríquez-Ominami celebra tras ser absuelto en caso SQM y sus abogados apuntan a fiscales: “Hicieron un mal trabajo”

Candidatos presidenciales firman compromiso para garantizar aprendizaje lector en niños

Caso Nabila Rifo: Corte de Coyhaique acoge recurso del SernamEG y ordena el reingreso de Mauricio Ortega a la cárcel

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial
Negocios

La matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram despide a cientos de trabajadores de su unidad de inteligencia artificial

Patrimonio de APV en fondos mutuos sigue aumentando y supera los US$5.000 millones

Beyond Meat, la nueva firma que entró a lista de acciones memes y que se disparó en Wall Street

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años
Tendencias

Quién era Daniel Naroditsky, el genio del ajedrez que falleció a los 29 años

Cómo son los cascos de realidad extendida Galaxy XR de Samsung: hardware y especificaciones

Por qué el presidente de Perú declaró estado de emergencia en Lima y Callao para combatir la “inseguridad”

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League
El Deportivo

En vivo: Real Madrid enfrenta a Juventus en una nueva fecha de la fase de liga de la Champions League

Desde mil pesos: La Serena sorprende con los precios de las entradas ante Audax Italiano mientras lucha por la permanencia

En su estacionamiento: DT de Coquimbo Unido sufre robo en la antesala de partido clave para el título

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago
Finde

La Noche de Museos tendrá descuentos y horario extendido en el circuito gastronómico del Centro Histórico de Santiago

¿Qué día toca Weezer? ¿A qué hora sale Massive Attack? Revisa los horarios del Fauna Primavera 2025

Los detalles de las entradas para asistir al Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista Tissot UCI 2025 en Chile

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas
Cultura y entretención

Médico forense investiga muerte de Ace Frehley de Kiss: realizan pruebas toxicológicas

“No hay niños, hay gente”: Ucrania recuerda a menores secuestrados por Rusia con exhibición en Santiago

Entre las drogas, la ira y la leyenda: las revelaciones del documental sobre Martin Scorsese

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete
Mundo

Canciller de Milei renuncia a cuatro días de las legislativas y comienza el recambio en el gabinete

Apagón en cárceles, restricciones para motos y actos masivos: las medidas del estado de emergencia en Lima por la criminalidad

Administración Trump anuncia otro ataque a una presunta embarcación que transportaba drogas en el Océano Pacífico

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal
Paula

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal

La mitad de las mujeres chilenas que no se realiza la mamografía anual, reconoce que no es su prioridad

Mujeres que impactan: Pamela Curin y su red de apoyo para mujeres rurales