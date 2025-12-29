China pone a prueba a Taiwán con ejercicios militares y envía “severa advertencia” en medio de tensiones con EE.UU. y Japón

Una mujer trabaja en un restaurante de fideos cerca de una pantalla de televisión que muestra un reportaje sobre los ejercicios militares "Misión Justicia 2025" de China en Taiwán, en Taipéi, el lunes.

China lanzó el lunes sus ejercicios militares más amplios en las aguas y el espacio aéreo alrededor de Taiwán en lo que llamó una “severa advertencia” contra la interferencia externa en los asuntos chinos, mientras aumentan las tensiones con Estados Unidos y Japón por la seguridad de la isla.

Bajo la operación “Misión Justicia 2025”, el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación (EPL) de China desplegó tropas, buques de guerra, cazas y artillería para rodear la isla, realizar fuego real contra objetivos terrestres y marítimos, y simular bloqueos de los principales puertos taiwaneses. Esta es la sexta gran maniobra desde 2022, tras la visita a la isla de la entonces presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, y en un contexto de tensiones con Japón y la reciente venta récord de armas estadounidenses a Taipéi.

“Desde este 29 de diciembre, el Comando del Teatro Oriental del EPL despliega sus fuerzas navales, aéreas y de cohetes para llevar a cabo ejercicios militares con nombre clave ‘Misión Justicia 2025’”, en el estrecho de Taiwán y áreas del norte, suroeste, sureste y este de la isla de Taiwán. Se centrarán en cuestiones como patrullas de disposición de combate mar-aire, captura conjunta de superioridad integral, bloqueo de puertos y áreas clave, así como la disuasión en todas las dimensiones fuera de la cadena insular”, declaró Shi Yi, portavoz del Comando del Teatro Oriental.

Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, habla en una conferencia de prensa en Taipéi, sobre los ejercicios militares de China el lunes.

“Con buques y aviones acercándose a la isla de Taiwán en estrecha proximidad desde diferentes direcciones, la tropas de múltiples fuerzas participarán en asaltos conjuntos para poner a prueba sus capacidades de operaciones conjuntas. Se trata de una firme advertencia contra las fuerzas secesionistas taiwanesas, y una acción legítima y necesaria para proteger la soberanía y la unidad nacional de China”, agregó.

China enfatizó que estas maniobras son una “advertencia severa” contra fuerzas separatistas y la “injerencia externa”, buscando bloquear los puertos estratégicos de Keelung y Kaohsiung y consolidar su presencia militar en zonas clave del estrecho.

“Ellos (China) están enviando un fuerte mensaje sobre la interferencia externa”, dijo Chieh Chung, investigador del Instituto de Investigación de Defensa y Seguridad Nacional de Taiwán, señalando cómo China había “cortado completamente” los vínculos aéreos y marítimos con Japón en tres zonas al norte de Taiwán.

En tanto, Fu Zhengyuan, investigador de la Academia de Ciencias Militares del ejército chino, comentó a los medios estatales que los ejercicios estaban justificados por las preocupaciones sobre la creciente interoperabilidad entre los sistemas de combate taiwaneses y estadounidenses, lo que, según él, aumenta el riesgo de un choque directo entre las dos superpotencias.

Taiwán detectó el lunes al menos 14 buques de guerra chinos, 14 barcos de la guardia costera y 89 aviones, 67 de los cuales entraron en las zonas de respuesta de Taiwán, dijeron funcionarios en una conferencia de prensa por la tarde.

Un buque dispara un arma durante ejercicios al este de Taiwán, en esta captura de pantalla de un video publicado el lunes por el Comando del Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China.

Los ejercicios con fuego real continuarán el martes en un número récord de siete zonas designadas por la Administración de Seguridad Marítima de China, lo que los convierte en los ejercicios de mayor envergadura hasta la fecha en términos de cobertura total y en zonas más cercanas a Taiwán que ejercicios anteriores, indicó Reuters. El Ejército había indicado inicialmente que los disparos de artillería se limitarían a cinco zonas.

El Ministerio de Transporte de Taiwán informó que más de 100.000 pasajeros de vuelos internacionales se verán afectados por los ejercicios del martes, mientras que alrededor de 80 vuelos domésticos fueron cancelados.

Las autoridades portuarias dijeron que no se esperaban efectos sobre los barcos comerciales que entraban y salían de los puertos taiwaneses, pero advirtieron a los barcos que evitaran las zonas de ejercicios chinos.

Taiwán rechaza la soberanía reclamada por China, sosteniendo que solo su pueblo puede decidir el futuro de la isla. “Nuestras Fuerzas Armadas operan bajo el principio de prepararse para lo peor y deben considerar todos los escenarios posibles”, declaró a la prensa Hsieh Jih-sheng, subjefe del Estado Mayor de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Taiwán, al ser consultado sobre los ejercicios militares chinos.

“Realizar ejercicios con fuego real en torno al Estrecho de Taiwán... no solo constituiría presión militar sobre nosotros, sino que también podría plantear desafíos e impactos más complejos para la comunidad internacional y los países vecinos”, añadió.

Los ejercicios comenzaron apenas 11 días después de que Washington anunciara un paquete de ventas de armas a Taiwán por 11.100 millones de dólares, el mayor de la historia. Esta decisión llevó a Beijing a imponer sanciones el viernes contra 20 empresas de defensa estadounidenses y 10 ejecutivos.

Un avión de combate Mirage 2000 de la Fuerza Aérea taiwanesa despega de la base aérea de Hsinchu el lunes, después de que China lanzara ejercicios militares alrededor de la isla.

Beijing también está inmerso en una campaña de presión que dura varias semanas contra Japón, socio de seguridad de Estados Unidos, después de que la primera ministra Sanae Takaichi sugiriera en noviembre que el Ejército de su país podría verse involucrado si China intentaba apoderarse de Taiwán por la fuerza.

El gabinete japonés aprobó el viernes un presupuesto de defensa récord para el año que comienza en abril de 2026, que contempla un gasto equivalente a 58.000 millones de dólares, incluyendo equipos como drones y misiles antibuque para protegerse de una invasión china de las islas japonesas cercanas a Taiwán.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China criticó el presupuesto por revelar “el motivo de las fuerzas de derecha japonesas para remilitarizar Japón”. Para Beijing, estas maniobras envían un “mensaje fuerte sobre la interferencia externa”, según analistas taiwaneses.

Tras las declaraciones de Takaichi a mediados de noviembre, China desplegó su flota naval a lo largo de lo que se conoce como la Primera Cadena de Islas, una serie de archipiélagos que unen Japón, Taiwán y Filipinas, con hasta 100 buques a la vez, según las autoridades de seguridad nacional de Taiwán.

Estados Unidos mostró su apoyo a Japón a principios de este mes con un vuelo de dos bombarderos B-52 estadounidenses en formación con cazas japoneses sobre el Mar de Japón, también conocido como Mar del Este. Este ejercicio tuvo lugar un día después de que aviones de guerra rusos y chinos realizaran su propia patrulla conjunta alrededor de las islas del sur de Japón, indicó The Wall Street Journal.

Moscú respaldaría a China en caso de un conflicto con Taiwán, enfatizó este fin de semana el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, diciendo que los socios del tratado han prometido “apoyo mutuo en la defensa de la unidad nacional y la integridad territorial”, según una transcripción publicada por su ministerio.

Advertencia de Beijing

China y Taiwán se han gobernado por separado desde 1949, cuando una guerra civil llevó al Partido Comunista al poder en Beijing. Las fuerzas del Partido Nacionalista, derrotadas, huyeron a Taiwán. Desde entonces, la isla ha operado con su propio gobierno, aunque el gobierno continental la reclama como territorio soberano.

La isla de Taiwán es reconocida oficialmente como nación por una docena de países, pero dispone de gobierno, Ejército y moneda propia, y cuenta con Estados Unidos como su principal proveedor de armamento y seguridad. Beijing considera a Taiwán como parte de su territorio y se ha comprometido a tomar el control de la isla por la fuerza si es necesario.

En una conferencia de prensa habitual el lunes, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Lin Jian, advirtió que “cualquier plan siniestro para obstruir la reunificación de China está condenado al fracaso”.

“Las fuerzas externas que intentan utilizar a Taiwán para contener a China y armar a Taiwán solo envalentonarán la arrogancia independentista y conducirán al Estrecho de Taiwán a una peligrosa situación de guerra inminente”, declaró Lin.

Lin también afirmó que las fuerzas independentistas de Taiwán estaban dispuestas a convertir la isla en un “polvorín”, exponiendo así su naturaleza despiadada.

El Ejército chino no mencionó a Estados Unidos ni a Japón en su declaración del lunes, pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Beijing acusó al partido gobernante taiwanés de intentar buscar la independencia solicitando el apoyo de Washington.

El Ministerio de Defensa de Taiwán anunció que se estaban realizando ejercicios de respuesta rápida, con las fuerzas en alerta máxima. “Los ejercicios militares selectivos del Partido Comunista Chino confirman aún más su naturaleza de agresor y el mayor destructor de la paz”, declaró.

El Ejército de Taiwán declaró estar en máxima alerta, desplegando 89 aeronaves, 14 buques militares y 14 embarcaciones de la guardia costera alrededor del estrecho. Se realizaron ejercicios de respuesta rápida para movilizar tropas en caso de escalada, mientras que se mostraron sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense con alcance de hasta 300 km.

El Ministerio de Defensa de Taiwán agregó que las maniobras de China “confirman más su naturaleza agresora, haciéndola la mayor destructora de la paz”, mientras Taipéi acelera programas de defensa aérea como el “Escudo de Taiwán” (T-Dome) y mantiene un despliegue constante de sus fuerzas en preparación ante cualquier eventualidad.

Aumenta la presión china

En los últimos años, China incrementó la presión sobre Taiwán en el terreno diplomático, económico y especialmente militar, con el envío regular de aviones y buques alrededor de la isla y el despliegue ocasional de ejercicios a gran escala.

Las relaciones con Taipéi se deterioraron con la llegada al poder del Partido Progresista Democrático en 2016. Su líder y presidente taiwanés desde 2024, Lai Ching-te, considera el territorio como una nación soberana.

En una entrevista transmitida el domingo, Lai Ching-te, declaró a Sanli E-Television que la isla debe fortalecer sus capacidades de defensa autóctonas para disuadir a China, enfatizando que la paz solo se puede lograr mediante la fuerza. “Si China establece 2027 como el año para estar preparada para una invasión de Taiwán, entonces solo nos queda una opción: seguir aumentando la dificultad para que China nunca pueda cumplir ese estándar. Taiwán, naturalmente, permanecerá a salvo”, declaró Lai.

Según The Wall Street Journal, una conquista exitosa de Taiwán por parte de China permitiría a Beijing dominar las vías navegables estratégicas de la región, proyectar su poder militar ampliamente en el Pacífico y perseguir más agresivamente sus disputadas reivindicaciones marítimas y territoriales.

“El equilibrio de poder en Asia se inclinaría decisivamente a favor de China si Taiwán cayera en manos de China”, dijo Robert Ward, experto en Japón en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.

Mirando hacia el mar, China se encuentra “en cierto modo acorralada” en este momento, dijo, refiriéndose a la Primera Cadena de Islas, una serie de archipiélagos frente a la costa este del país, compuesta principalmente por un trío de socios estadounidenses: Japón, Taiwán y Filipinas. China “claramente quiere salir de eso”, dijo Ward.