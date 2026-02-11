SUSCRÍBETE POR $1100
    Comandante de policía acusado por Petro de participar en un complot en su contra niega los hechos: “Una locura”

    El presidente de Colombia ordenó la salida del general Edwin Urrego de la Policía tras un supuesto plan para sabotear su encuentro con Donald Trump, poniendo “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos en que se movilizaba en Washington.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El comandante de la Policía de Cali, el general Edwin Urrego, rechazó este miércoles las acusaciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, sobre un supuesto complot para colocarle “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales mientras se encontraba en Estados Unidos, al tiempo que lamentó no haber podido hablar aún con él para defenderse.

    “Para mí eso es una locura”, señaló Urrego, quien se mostró dispuesto a someterse a la prueba del polígrafo o a cualquier otra para esclarecer estos hechos. “Es una total desinformación que ha recibido el señor presidente. No obedece a la realidad”, reiteró en una entrevista para Caracol Radio.

    El jefe policial señaló que un acto de este tipo es un ataque a “la misma democracia” y lamentó no haber tenido ocasión todavía para hablar directamente con Petro. “Nadie me ha dado la oportunidad de defenderme ni me han presentado pruebas. Y pienso que no las hay, porque eso no aconteció”, afirmó.

    Urrego además advirtió de que si el caso ascendía hasta el punto de que fuera apartado del cuerpo, debería emprender acciones legales para defender su honor.

    Una declaración que él efectuó poco antes de que, a instancias de Petro, se hiciera efectiva la salida de su cargo mediante un decreto firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, ya que el titular, Pedro Sánchez, está fuera del país.

    Una acusación motivada por cosas que “incomodan”

    En la misma entrevista, el ahora excomandante de la Policía afirmó que “lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, para luego sugerir, aunque sin dar detalles, que la acusación estaría motivada por “ciertas cosas” que “incomodan”.

    Sin embargo, Urrego evitó precisar que disconformidades son esas y evadió las preguntas acerca de si en todo esto tuvo que ver el registro en noviembre del año pasado de la casa del ministro del Interior, Armando Benedetti, en Atlántico, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción.

    De la misma forma, recordó que esa operación fue ordenada por una jueza del Supremo de Justicia y ejecutada por la Policía Judicial y que él, en calidad en ese momento de jefe de la Policía de Barranquilla, se limitó a dar el apoyo que le pidieron.

    Este martes, Petro denunció en un consejo de ministros que fue víctima de un intento de magnicidio el lunes, cuando viajaba en helicóptero y de una encerrona en EE.UU. para frustrar su encuentro en la Casa Blanca con su homólogo, Donald Trump, la que consistía en colocar droga en uno de sus automóviles oficiales.

    De acuerdo al mandatario colombiano, a Urrego “alguien le dio la orden” de colocar “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos en los que se movilizaba en Washington, con el objetivo de poner en entredicho su imagen justo antes de reunirse con su homólogo estadounidense.

